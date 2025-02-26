預算案｜特首司局長公務員凍薪不減薪　陳茂波：凍薪顯示節流決心

【財政預算案2025/財政預算案/2元乘車優惠/公務員凍薪】財赤下坊間對高官凍薪、減薪呼聲高，財政預算案今天（26日）宣布特首、司局長、公務員、立法會議員、區議員、司法人員今個財政年度凍薪。換言之不會減薪，特首將維持近47萬元月薪，財政司司長陳茂波維持40萬月薪。陳形容政府是以身作則顯示節流決心。



回歸以來，有5年公務員凍薪，分別因為2003年沙士、2008年金融海嘯及2020年新型肺炎。當年沙士後，公務員曾連續兩年減薪3%；2009年金融海嘯後高級公務員曾減薪5.38%。



財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案，在開頭已明言今年度繼續錄得較大赤字。（梁鵬威攝)

2月26日，財政預算案宣布特首、司局長、公務員、立法會議員、區議員、司法人員今個財政年度凍薪。（資料圖片）

公務員開支（公務員事務局網頁截圖）

行政、立法、司法人員凍薪不減薪

上個財政年度公務員薪酬開支達1562億元，預算案宣布2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及問責官員；行政會議成員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議員。

陳茂波說要嚴格控制政府開支，開源為輔，以身作則顥示節流決心，同時確保高水平公共服務。

財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案，在開頭已明言今年度繼續錄得較大赤字。（盧翊銘攝)

2月26日，財政預算案宣布特首、司局長、公務員、立法會議員、區議員、司法人員今個財政年度凍薪。（資料圖片）

問責官員去年七月加薪1.8%

特首李家超現時每月月薪加至469,495元，政務司司長、財政司司長、律政司司長的每月薪酬分別為 417,330 元、403,215 元、389,580 元 ; 三位副司長的每月薪酬為 382,990 元 ; 各局長每月薪酬則為 376,405元。

各層級政治委任官員每月薪酬。（立法會文件）

過去有五年公務員凍薪 沙士、金融海嘯更曾減薪

回歸以來，有5年公務員凍薪，分別因為2003年沙士、2008年金融海嘯及2020年新型肺炎。當年沙士後，公務員曾連續兩年減薪3%；2009年金融海嘯後高級公務員曾減薪5.38%。

千億財赤下，新一份財政預算案公布公務員凍薪。（黃浩謙攝）

公務員。（黃浩謙攝）

公務員。（黃浩謙攝）

要求審計署辦工作坊 加強部門審慎理財觀念

陳茂波表示為了協助政策局和部門減少開支，確保公帑運用得宜，已要求審計署為政府部門及公營機構高層辦工作坊，加強審慎理財及善用公帑觀念。此外，財庫局亦會檢討及改善政府採購制度，預計年中推出新安排，務求採購具質量及價格合理的貨品和服務。

財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案，在開頭已明言今年度繼續錄得較大赤字。（盧翊銘攝)

陳茂波特別點名社福、醫療衞生和教育的經常開支本財政年度逾一千億元，要因應香港人口結構變化，檢視資源運用的可持續性