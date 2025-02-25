財政預算案2025｜社民連臨時取消政總請願　稱「由於強大壓力」

財政預算案明天（26日）發表，社民連原定同日上午請願，以「勇於改革」、「敢於破局」等為主題提出預算案建議，今天（25日）晚上通知傳媒，稱「由於強大壓力」取消請願行動。



社民連在李家超宣讀施政報告前到政總請願（資料圖片）

社民連原定明天早上9時到政府總部東翼前地外請願，主題包括「勇於改革」、「敢於破局」、「還政於民」等，稱要表達對財政預算案的意見，今天下午通知傳媒採訪。

惟今天晚上通知傳媒，「由於強大壓力，明天上午9時正，社民連有關財政預算的請願行動取消，敬請留意。」

社民連促政府廣開言路（資料圖片／歐嘉樂攝）

社民連對於上一次到政府總部請願，是去年10月行政長官發表施政報告，當時獲職員接收請願信。