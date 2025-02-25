財政預算案2025｜社民連臨時取消政總請願 稱「由於強大壓力」
撰文：文維廣
出版：更新：
財政預算案明天（26日）發表，社民連原定同日上午請願，以「勇於改革」、「敢於破局」等為主題提出預算案建議，今天（25日）晚上通知傳媒，稱「由於強大壓力」取消請願行動。
社民連原定明天早上9時到政府總部東翼前地外請願，主題包括「勇於改革」、「敢於破局」、「還政於民」等，稱要表達對財政預算案的意見，今天下午通知傳媒採訪。
惟今天晚上通知傳媒，「由於強大壓力，明天上午9時正，社民連有關財政預算的請願行動取消，敬請留意。」
社民連對於上一次到政府總部請願，是去年10月行政長官發表施政報告，當時獲職員接收請願信。
警國安處拘控57歲前社民連成員 涉社交平台持續發布煽動意圖訊息施政報告2024｜李家超宣讀前 社民連政總請願促廣開言路推真改革47人案｜社民連5名成員昨日示威被捕 今日獲准保釋候查47人案｜社民連成員法院範圍示威 涉嫌公眾地方行為不檢被捕五一勞動節｜社民連請願質疑最低工資無用 促工聯會成員辭公職五一遊行｜勞聯、工聯會放棄入紙申請遊行 社民連擬政總請願區議會選舉｜社民連3人擬向特首抗議 中途被捕涉煽惑 廉署跟進社民連郊遊被警方截停稱涉違國安法 警方：忠告注意遠足安全施政報告2023｜社民連早上政總請願 要求實施雙普選及全民退保