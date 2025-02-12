大公文匯：明日大嶼是明日黃花　甯漢豪：不代表「該媒體」立場

原定今年底展開填海工程的「明日大嶼」交椅洲人工島項目，在政府財赤下，一拖再拖。選委界立法會議員謝偉俊引用大公文匯網評論文章，稱「明日大嶼」成「明日黃花」，問發展局「明日大嶼」項目最新情況。發展局局長甯漢豪今日（12日）書面回覆提問時，不單說明政府立場，還為「該媒體」澄清，指「引述文章為個別人士投稿於有關媒體， 據了解不代表該媒體的立場， 更不代表政府的立場」。



發展局「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案。（發展局圖片）

選委界立法會議員謝偉俊提出書面質詢，要求發展局交代「明日大嶼」的最新情況。（資料圖片／夏家朗攝）

前年最新成本估算達5,800億元的「明日大嶼」交椅洲人工島項目，原定今年底展開填海工程，不過政府的時間表一再推遲，工程開展時間由「或會稍為推遲」、變為「今屆（政府任期）內填海」，最新說法是發展局局長甯漢豪上月初的「不需要現時就定一個日子」。

選委界立法會議員謝偉俊提出書面質詢，引用「大公文匯網」的評論文章，該文章指，「明日大嶼」已成為「明日黃花」，又指政府不得不放慢人工島填海造地步伐，甚至擱置計劃。謝偉俊要求發展局交代項目的最新情況、官員會否正式交代項目去留、相關前期工作的開支等。

發展局局長甯漢豪1月7日出席首季賣地計劃記者會時被問及明日大嶼交椅洲人工島填海時間，稱「不需要現時就定一個日子」。（資料圖片／黃浩謙攝）

甯漢豪稱正以穩慎態度推進項目

甯漢豪回覆指，提問引述的文章， 乃個別人士投稿於有關媒體， 「據了解並不代表該媒體的立場， 更不代表政府的立場」。她又指，政府正以穩慎態度推進項目， 並會因應項目各個研究進展， 以及政府各項造地及基建工程的優次排序和整體部署， 籌劃項目的推展策略。

甯漢豪又稱土木工程拓展署已於去年底向環保署提交填海部分的環評報告，目標在2025年內完成審批。土拓署亦須完成策略性道路及土地發展的環評工作， 並會陸續開展一系列詳細工程研究。

發展局「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案。（發展局圖片）

甯漢豪並指，政府去年十月公布未來十年期的熟地供應預測，已預計300公頃來自交椅洲人工島填海得來的土地，會在十年期較後階段才出現；強調現時首要是切實做好研究及規劃階段的各項必要準備工作， 以便日後在適當時機可以迅速啟動建造工程。她又指，政府已先後在不同場合，說明上述立場。

至於相關前期工作的開支，甯漢豪指立法會財委會2020年已為「中部水域人工島研究」通過撥款5.5億元，以委聘顧問進行交椅洲人工島相關研究及相關的工地勘測工程。直至本財政年度完結， 土拓署預計開支約4億元。