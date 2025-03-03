兩會｜唐英年提案大灣區金融自由行　另推灣區一簽通招海外旅客

全國政協和人大會議將分別於周二（4日）及周三（5日）展開，全國政協常委唐英年在會議期間將提出一系到提案，包括推動「粵港澳大灣區金融自由行」，在閉環管理安排下，放寬大灣區內的資本流動限制，利用香港國際金融中心，進一步發揮「一國兩制」制度優勢，和釋放制度紅利，為區內經濟增長添加動力。



唐英年表示，「粵港澳大灣區金融自由行」具重要策略意義。消費、投資、出口是拉動經濟增長的「三駕馬車」，其中消費和投資屬於內需，出口屬於外需；而內需是中國經濟發展的重要動力。 提案內容包括：（1）大灣區金融機構可在區內自由提供合規金融服務；和（2）大灣區資金可在區內合規自由流動。

唐英年將在全國兩會期間提案推動「粵港澳大灣區金融自由行」，利用香港國際金融中心，為區內經濟增長添加動力。 （資料圖片）

資金閉環管理增安全性 激活香港「內聯外通」優勢

「合規」是包括在香港實行大灣區資金閉環管理，穩妥管理風險，保障金融安全。就此，相關金融監管機構可以簽訂備忘錄，定好合規安排細則。此舉既可避免香港實施外匯管制的誤解，同時彰顯香港「一國兩制」的角色。

唐英年指出，在粵港澳大灣區以先行先試的方式，開放內地的資本流動管制有五個優點：促進國內經濟循環發展；提升大灣區吸引力；為大灣區居民提供便利，從而刺激消費；激活香港「內聯外通」優勢；鞏固香港國際金融資產及財富管理中心地位，增強大灣區對投資者的吸引力。

唐英年提案「灣區一簽通 」，建議旅客只要取得一個地方簽證，就可以在大灣區自由流動，認為有助吸引海外旅客。（陳葦慈攝／資料圖片）

另有3個提案 包括「文化三聯通 」及優化QFLP

唐英年今年還提出另外3個提案，專注粵港澳大灣區發展，包括提案擴大「一簽多行」政策範圍至大灣區及其他省市，及向境外旅客實施「灣區一簽通 」，即旅客只要取得一個地方簽證，就可以在大灣區自由流動，有助吸引海外旅客，通過香港以個人遊方式，走遍大灣區。

另一項提案為「文化三聯通 」，建議香港對接國家發展，推動文化藝術產業化發展，讓大灣區城市加強「軟聯通」、「硬聯通」和「心聯通，即內容、機制對接和限制放寬的安排。

此外，DeepSeek等內地創科企業，陸續成為境外資本追捧的焦點。他因此亦提案，進一步優化合格境外有限合夥人（QFLP）制度，建議善用外資、拆牆鬆綁，全面釋放QFLP融通國家經濟發展的潛力，例如讓合格境外投資者（QFII／RQFII)與QFLP資格互認。統一QFLP門檻標準，及優化資本靈活分配及收回機制。