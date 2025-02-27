兩會2025｜李家超與港區人大座談　陳振英：經濟議題是主軸

全國兩會下周在北京召開，行政長官李家超今日（27日）在政府總部主持座談會，與港區人大代表交流意見。立法會議員兼港區人大代表陳振英表示，經濟議題是今年的主軸，他亦計劃就優化「跨境理財通」提出意見。



全國兩會下月初在北京召開REUTERS/Thomas Peter

另一名身兼立法會議員的港區人大代表梁美芬說，會就大灣區制度對接及規則銜接提建議，包括在大灣區成立世界級企業重組中心，從而「救企業、保就業」；亦建議為知識產權過河的法例「拆牆鬆綁」，包括訂立白名單，加快知識產權互認；同時亦期望能促進數據共享，讓大灣區城市能更快捷共同使用非敏感的科研數據，推動產學研發展。

同樣是立法會議員兼人大代表的陳曼琪會後表示，李家超並無向他們給予指示，主要是聆聽人大代表的建議，並思考政府的政策如何配合相關提議，協助他們更好履職。陳曼琪稱，她主要提及婦女及法律相關建議，又引述李家超說非常尊重婦女，支持女性爭取權益。兩會期間，她會提出五項建議，包括婦女、法律、大灣區人才流動的資源配置等。

港區人大代表。（陳勇提供）

港區人大代表林至頴表示，李家超花約兩小時與36名人大代表交流，每名代表都提出建議，涵蓋全運會的體育及經濟協同發展、兩地一同發展盛事經濟，及跨境數據流通等，他說，各名代表提出建議，與政府一同將想法聚焦及排列優次，集合意見後，代表會一同提議。他說，在提出有利香港的建議時，亦要考慮國家，希望達成雙贏局面。