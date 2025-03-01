預算案｜刪一萬職位包括打字員？留任見證滅赤？　陳茂波咁回應

財政司司長陳茂波在新一份預算案中要求政府部門削減經常開支2%同時，未來兩個年度都要削減合共一萬個公務員職位。被問到他自己心目中有哪些職位可刪減，是否包括打字員時？他回應稱：「其實現在政府打字員已經很少，而且沒有人做打字員」已調去做其他工作。



預算案提出多項措施開源節流，但仍預計2028/29年度才恢復盈餘，而本屆政府任期會在2027年中屆滿。被問到他本人會否留低看到滅赤的一日？他回應稱希望能更快滅赤，再被追問若能留下來看到滅赤一刻是否更有意義？他回應道：「大家一起努力。」



預算案提出前減一萬個公務員職位。（黃浩謙攝）

陳茂波在一個電視節目中說，預算案提出公務員凍薪，財政是非常主要考慮原因，今年財赤處於高水平，明年稍為降低，後年經營賬目開始回復平衡，政府率先凍薪讓社會知道當局有決心，盡快將經營賬目恢復平衡。他稱，已經要求各部門想方法達標。

陳茂波：沒有人做打字員 凍薪刪職位已考慮公務員士氣

至於刪減一萬個公務員職位，他解釋要削減開支很自然要減薪酬的開支，滅薪酬開支時牽涉職位某程度上要壓縮，甚至短期職位亦要壓縮。被問到心目中有甚麼職位可刪減，例如打字員等可削減？他回應稱：「其實現在政府打字員已經很少，而且沒有人做打字員，雖然職系中還有120人，其實已調去做其他工作。以前簡單重覆工作，已經不會再刻意找人專做。」

而在電台節目中，他再次被問到預算案中提出的凍薪、削減職位措施會否影響公務員士氣時，要求三個年度累計削減經常開支7%，幅度是否太保守，陳茂波回應表示，最大開支是薪酬，但調整的同時，要維持公共服務水平，即使引入科技都需要過程，如果速度太急是欲速不達，效果未必好，認為幅度合適。他強調，有充分考慮到公務員士氣問題，目前社會有不同聲音，考慮到過去兩年經濟溫和增長，預計今年及未來幾年都會溫和增長，私人市場工資亦有上升，雖然幾年疫情導致赤字，地緣政治打擊資金流通及投資市場氣氛，但要體現政府與社會一起面對財赤，積極處理。

財政司司長陳茂波（夏家朗攝）

留下見證滅赤一刻更有意義？ 陳茂波：大家一起努力

預算案的「強化財政整合計劃」提出多項措施開源節流，預計綜合帳目也要在2028/29年度才錄得約105億元盈餘，而本屆政府任期則在2027年中屆滿，他會否留任至看到滅赤的一日？

陳茂波回應稱，希望更快看到能滅赤，也不排除有此可能，因為印花稅的收入的估算，是做得比較保守，印花稅的收入是以每日交易所的成交量大約1800億來測算，近期的數字已不止此數。

當再被追問若能留任至看到滅赤一刻是否更有意義時？陳茂波只說：「大家一起努力。」