預算案｜楊何蓓茵：凍薪顯承擔、須嚴控開支　公務員應支持及配合

政府公佈新一份《財政預算案》，不少措施與公務員有關，包括削減公務員編制及問責官員、全體公務員和司法機構人員、各級議員凍薪安排。公務員事務局昨日（2月28日）舉行簡介會，逾200人出席，局長楊何蓓茵表示凍薪關乎行政、立法、司法機關及議員等，顯示團結性、決心和共同承擔。她指，嚴控公共開支是必須做的工作，各部門和各級公務員必須積極支持和配合。



楊何蓓茵在簡介會上作分享。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵呼籲同事有破局思維 應敢於探索新做法、敢於向上級進言

楊何蓓茵表示，預算案明確指出香港經濟高質量發展之路，不少措施與公務員有關，故舉行簡介會，介紹加強版財政整合計劃，概述同事在未來一年所面對的挑戰。她表示，新財政年度所有行政、立法、司法機關及議員全體一致凍薪，包括全體公務員，規模前所未見，顯示大家的團結性、決心和共同承擔，以應對當前公共財政的壓力。

她指出，嚴控公共開支是必須做的工作，各部門和各級公務員必須積極支持和配合，目標是以更具成本效益的方式，為市民提供優質的公共服務。她續稱，現時是部門更深層次檢討工作流程和方法，更大刀闊斧應用科技在工作上的機會；局內同事亦應有破局思維，以開放的態度，敢於探索新做法，敢於向上級進言，以應對新時代的各項挑戰。

逾200人參加簡介會。（楊何蓓茵Facebook）

此外，楊何蓓茵指，各界對公務員團隊的期望和要求不斷提高，公務員同事有必要解放思想，時時刻刻留意有否提升工作成效和效率的空間，積極為市民做實事。是次簡介會在政府總部舉行，超過200人出席，包括首長級公務員，及來自政務職系、行政主任職系、訓練主任職系的人員。