兩會｜「特赦」黎智英？　國安公署：為甚麼？他又不是某總統兒子

終審法院裁定支聯會拒交資料案上訴得直，三名被告獲銷定罪。港府回應稱會研究進一步完善法律和執行機制。身兼全國政協的中央駐港國安公署副署長孫青野在北京出席兩會期間稱，國安法在實施的過程中，可以不斷完善，包括透過釋法等，如果國安法出現狀況，需要修改就交由人大決定；他相信法官會依法公正裁決。



另外，當被問及所謂要求「特赦」壹傳媒創辦人黎智英時，他強調要依法辦事，「為甚麼要『特赦』呢？有什麼理由要『特赦』呢？他（黎智英）又不是某一個總統的兒子」。



國安公署副署長孫青野（網上影片截圖）

在北京出席兩會會議的孫青野回應支聯會案的終審裁決時，指沒有追蹤案件，但相信法官會依法公正裁決，又指國安法在實施的過程中，可以不斷完善，包括透過釋法等，如果國安法出現狀況，需要修改就交由人大決定。他又指，香港2019年發生的事件，令港人悲痛，但美國就形容是一道美麗的風景線，批評美國不會考慮中國的利益。

黎智英。(路透社)

孫青野：有甚麼理由要「特赦」黎智英呢？

另外，當被問及正在審理的黎智英案，美西方國家屢作批評及要求所謂「特赦」壹傳媒創辦人黎智英，他強調要依法辦事，「為什麼要『特赦』呢？有甚麼理由要『特赦』呢？他（黎智英）又不是某一個總統的兒子」。

孫青野認為，案件判決要尊重法官，不應該給法官太大壓力。他又指，《基本法》第23條立法補足了香港國安短板，美國或其他國家制裁本港審理國安案件的法官是無理，反問相關國家為何不制裁自己國家的法官，卻要制裁香港的法官。他又強調香港不存在人權問題，其他國家不應該指手劃腳。

孫青野又說，23條立法前，香港年輕人對國安意識淡薄，應該在校園推行學童能夠理解的國安教育。

翻查資料，美國前總統拜登（Joe Biden）在卸任前，於去年12月特赦其兒子亨特（Hunter Biden），使其免於因非法持槍等罪名入獄，主張理由是「遭到不公正待遇」。