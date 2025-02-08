港府譴責美方要求釋放黎智英 敦促外部勢力停止干預特區內部事務
撰文：文維廣
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美國國務院民主、人權和勞工局要求無條件釋放涉嫌干犯國安法的壹傳媒創辦人黎智英，港府晚上（8日）發表聲明予以譴責並反對，發言人指由於黎智英所涉及案件的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件。港府強烈敦促外部勢力立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權。
港府發言人指，由於黎智英所涉及案件的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件，港府強烈敦促外部勢力立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權。
發言人指，港府已多次強調所有案件均是嚴格根據證據和依照法律處理，而所有被告均嚴格按照香港適用法律（包括《香港國安法》），並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。
發言人強調，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人不能獲得應有的公平審訊，都是破壞香港特區法治的行為，應受譴責，而香港將繼續堅定不移地履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。
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