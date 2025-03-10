01統計｜一名區議員兩個月未經批准缺席三次會議　元朗蟬聯重災區

改制後的第七屆區議員上任第二年的首兩個月出席記錄出爐，十八區區議會之中，大埔、荃灣無人請假「零缺席」全勤，元朗蟬聯最多區議員未經批准缺席的區議會，包括兩個月內三度涉違規缺席的元朗區議員程振明。中西區和葵青各有一名區議員未經批准缺席。至於並非受薪的區議會委員會增選委員，全港共5人未經批准缺席。



元朗區議會。（資料圖片）

元朗三人今年未經批准缺席四會議

《區議員履職監察制度指引》列明，區議員每年在區議會大會，或轄下委員會/工作小組會議的出席率均不得低於80%。根據《指引》，區議員可獲批准缺席會議的理由包括身體不適、代表其所屬區議會出席會議或活動，以及區議會認為合理的其他理由。

《香港01》記者翻查今年第一季十八區區議會出席記錄，發現元朗繼2024年全年未經批准缺席人數名列榜首後，今次再度「奪魁」，包括一名區議員及兩名增選委員，涉及五個會議。

元朗區當然議員、十八鄉鄉事委員會主席程振明。(資料圖片/盧翊銘攝)

程振明兩個月內未經批准缺席三次會議

其中，元朗區當然議員、十八鄉鄉事委員會主席程振明於兩個月內，未經批准缺席三次會議，包括交通運輸委員會、社區事務委員會和提振地區經濟專責工作小組會議。

程振明身兼元朗水蕉新村代表，早前捲入的元朗套丁案上月續審，程被控一項串謀詐騙罪，涉嫌與有「村屋大王」之稱的律師王光榮十四年間串同142人申請興建「丁屋」。

自由黨馮家亮、教聯會周劍豪未經批准缺席

除了程振明，未經批准缺席的還包括自由黨中西區區議員馮家亮，以及本身是荃灣商會學校校長的教聯會葵青區委任議員周劍豪。

五名增選委員未經批准缺席

十八區區議會委員會約160名增選委員當中，今年首兩個月共有5人違規缺席，包括東區李煥明、北區計逢時、葵青區林力山。

其餘兩名未經批准缺席的增選委員都是來自元朗區，分別是勞聯副主席譚金蓮，以及元朗區議會前副主席、經民聯新界西支部主席王威信。

荃灣區議會開會（民政事務總署相片）

大埔、荃灣出席率100%

全勤出席也非不可能，大埔區議會和荃灣區議會今年首兩個月出席率達到100%，區議員、增選委員全部無請假或無故缺席區議會的任何會議。