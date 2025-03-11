體育園桌球大獎賽逐客　港協暨奧委會胡曉明：是教訓、要避再發生

作為本港在年底協辦的全運會的主場館、啟德體育園日前舉辦的桌球大獎賽，其中一晚賽事未完結就要求觀眾離場，引起爭議。正在北京出席兩會的身兼港區人大、港協暨奧委會名譽副會長胡曉明指事件絕對是一個教訓，希望主辦方及體育園汲取經驗，避免同類事件再發生。



胡曉明(梁鵬威攝)

胡曉明認為當局應善用未來幾個月時間，在地區舉辦更多與香港承辦全運會項目的有關賽事，讓市民有機會接觸，在社區更普及化。

至於全運會馬拉松及公路單車項目，採用跨境賽道，會否建立長遠合作機制，胡曉明指，粵港政府及各體育總會已展開討論，涵蓋多個項目，他去年倡議成立的「一帶一路」運動會，亦曾多次與國家體育總局商討，希望盡快實現。

圖為2025年3月5日，啟德體藝館繼續舉行「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」賽事，屏幕打出深宵時段的交通安排。（廖雁雄攝）

啟德體育園體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」已於周日（9日）結束，上周二（4日）首晚賽事未完結發生「趕客」風波。主辦方負責人在周日指當晚要求觀眾離場，是處於「被動」，當晚8時多，曾向館方表明比賽一定跨過午夜，「這個時候，我們就被告知只能是在午夜12時的時候請觀眾離場，然後球員閉門作賽，一直到比賽結束。」啟德體育園則只稱「園方將在未來的日子繼續與各方保持緊密溝通，全力以赴，為觀眾帶來更多精彩的盛事」，事件疑點未釐清。