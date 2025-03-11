兩會｜廣東五賽區全力籌備十五運　肇慶料可吸15萬觀眾數億元收益

全運會將在粵港澳三地舉行，廣東省其中五個賽區、五位身兼全國人大的市長，於全國兩會期間以書面接受本港兩家電台訪問。當中，肇慶市長許曉雄表示，正以「百米衝刺」 狀態，全力推進籌備工作，初步估算將吸引全國各地約15萬觀眾和遊客，直接帶動旅遊、餐飲等行業快速發展，預計帶來數億元人民幣的經濟收益。



粵港澳合辦年底舉行的全運會（全運會香港賽區統籌辦網頁）

許曉雄稱，當地5月將啟動測試賽，8個體育場館去年完成升級，目前是驗收及檢查階段，確保場館安全達標。許曉雄相信全運會是推動體育與旅遊消費升級的大好機會。

汕尾市長鄭海濤表示，6月計劃舉行省級青少年帆船錦標賽作為測試賽，場館位於廣東海上專案訓練中心，並進行全面升級，完成防波堤修復等，預計3月底前竣工驗收。

汕頭市長陳濤表示，完全有能力承接賽事帶來的大規模人流，將積極探索「體育+旅遊」新模式，開發「賽事+旅遊」新產品，有信心帶來顯著經濟效益。

江門市長吳曉暉表示，目前醫療、交通、電力、食品安全、氣象、環境品質等各項工作正有條不紊推進，相關場館的升級改造均順利推進。

全國人大代表，佛山市長白濤指正全力籌備年底的全運會（網上圖片）

佛山市市長白濤表示，籌備工作正密鑼緊鼓、有條不紊開展，場館建設整改將如期完成。佛山將承辦全運會6個項目和殘特奧會3個項目，佛山亦會打造更多場外的精彩，包括繼續舉辦「佛山西甲足球聯賽」，賽事去年吸引超過146萬人次，期間邀請香港明星足球隊亮相，歡迎香港市民到佛山旅遊。

本港為全運會三鐵混合接力進行測試賽。（袁志浩攝）

而香港方面，亦已先後進行多次的全運會測試賽及演習。