立法會料12月換屆選舉　選民登記6月2日截止

立法會換屆選舉料12月舉行，選舉事務處提醒6月2日或之前要完成新選民登記，以及更新登記資料，鼓勵市民透過「智方便」平台提交申請，以及使用「選民資料網上查閱系統」等服務。



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選舉事務處表示，如欲登記，須於6月2日或之前提交申請，其登記資料方可被納入該年的正式選民登記冊。已在正式選民登記冊的選民無需再次登記，惟若選民已搬遷，須於6月2日或之前向選舉事務處提出更改資料的申請。

若有資料顯示某選民的登記住址已不再是該人的主要住址，選舉事務處會根據法例查詢。該處提醒，收到查詢的選民須在6月2日或之前回覆，否則將被取消登記。

2025年選民登記周期的法定限期及程序（立法會政制事務委員會的討論文件）

選舉事務處會在入境處轄下人事登記處設立登記櫃枱，鼓勵和協助前來申領身份證的巿民（例如是剛年滿18歲）登記為選民。另外，呼籲新來港人士及按專才／優才計劃來港的人士，日後取得永久居留身份時登記成為選民。