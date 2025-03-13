梁振英：總理政府工作報告與特首施政報告不同 國家是會認真達標
撰文：何夏怡
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總理李強新一份《政府工作報告》首次提到港澳要「深化國際交往合作」，全國政協副主席梁振英出席一個活動時主動提到，《政府工作報告》所設下的目標，國家是會認真完成，包括協助香港深化國際交往合作，「這就是為什麼中國短短四十年內取得令人印象深刻的進步，成為世界第二大經濟體」，形容與行政長官於立法會發表的《施政報告》有所不同。
由梁振英任主席的國際醫療人道援助機構「共享基金會」，今日（13日）在聖保祿學校舉行「一帶一路醫療人道援助教育講座」。梁振英談到新一份《政府工作報告》首提港澳要「深化國際交流合作」，認為不只是經貿上要與國際加強合作，而是文化體育、藝術、教育方面都應做到，例如「共享基金會」過去七年專注海外人道醫療。他續指，香港是國家的一份子，希望講座可以啟發思考未來發展方向。
總理工作報告與特首施政報告不同 國家是會認真完成目標
梁振英演講時指出，《政府工作報告》所設下的目標，國家是會認真完成，包括協助香港深化國際交往合作，「這就是為什麼中國短短四十年內取得令人印象深刻的進步，成為世界第二大經濟體」，形容與特首於立法會發表的《施政報告》有所不同。
會後，梁振英被問到對港府施政的看法，他稱香港應該充分深入了解和認識《政府工作報告》和二十屆三中全會《決定》有關香港的部分。他舉例，二十屆三中全會提到要完善律師制度，律師制度在內地的發展時間不長，反之香港就有117年的律師制歷史，應該要幫助內地，作為進一步全面深化改革的一部分。
消除兩地人流、物流、資金流障礙
梁振英日前提到跨境車須同一口岸出入並不合理，被問到應該怎樣改善，是否要放寬更多個口岸予車輛進出時，他未有具體談及建議，重申香港和大灣區其他城市有很大的合作空間和潛力，過去做了很多有利交往的努力，接下來應該消除兩地的人流、物流、資金流、信息流的障礙，方便溝通。
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