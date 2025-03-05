孫玉菡再回應梁振英質疑：人才不留港也對港有利　曾住酒店等消費

前特首梁振英多度質疑政府各項人才計劃，更指有人來港後取簽證即返內地，只為方便出入香港及為子女報讀學校。勞工及福利局局長孫玉菡繼昨日（4日）在社交媒體回應後，今日（5日）再在電台節目重申每宗都有認真批核，稱「高才通」並非要求簽證人來港工作，但兩三年後續簽則須找份匹配工或創業，留不留下是自然淘汰過程，「唔啱咪分手」，即使不留下，過程中來港住酒店等消費亦只會對香港有利。高才通計劃至今300多人簽證到期須續簽，他稱因基數太少故不透露續簽數字，但指成功續簽個案令其滿意。



現時入境處有多個入境計劃，供香港以外人士來港工作申請工作簽證。(資料圖片)

續簽須完全符要求 「只有一次機會，唔會畀佢重覆申請」

孫玉菡今日再在電台回應梁振英有關人才計劃的質疑，指審批人手一定夠，強調每宗申請都有認真批核，每個計劃亦有不同要求，以專才計劃為例，是由老闆申請，故必然是來港工作；至於高才通則未必要來港工作，當兩三年後續簽，才規定要找份匹配工或創業。

梁振英質疑有「人才」取簽證只為方便出入香港及為子女報讀學校，孫玉菡強調續簽必需完全符合要求，「只有一次機會，唔會畀佢重覆申請」，又指高階人才即使來港也不會用到社會福利，來港又要支付住酒店等費用，若不打算續簽更不會讓子女來港讀書，過程中必然對香港有利：「留唔留係自然淘汰過程，唔啱咪和平分手」。

（梁振英Facebook截圖）

高才通300多人簽證到期 拒透露續簽人數

孫又說，現時高才通計劃有300多人簽證到期，指是計劃推出的首批申請人，故數量較少，因基數太少故不透露有多少人有續簽，但成功續簽個案令其滿意，對計劃亦感樂觀。

另外，新一份預算案宣布須削7%政府經常開支，其中社署將削減社福機構撥款，大型削7%，中小型則削3%、其餘4%由社署承擔。孫玉菡稱周一與社福界開會時，社福界都表現團結、友善，表示會共渡時艱。

3月3日，勞工及福利局局長孫玉菡見記者，交代社福界削資源方案。（廖雁雄攝）

孫玉菡：或放寬社福機構儲備限制

他稱在削減資源同時，會做些鬆綁措施，包括放寬儲備限制，由原來一年結算回撥政府，改為5至6年結算一次，強調各個社會機構擔憂都會紀錄在案。

問及削資源會否令機構向前線人手開刀，他稱不應做對立式判斷，指機構反映人才是最寶貴資源，「流失大請人難，相信大部分機構都想留住好及有心同事」，指格其理解社福機構並無意願向前線開刀。