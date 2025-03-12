梁振英批跨境車須同一口岸出入不合理　籲有「吃螃蟹」勇氣改革

全國政協副主席梁振英今日（12日）接受傳媒訪問時表示，廣東九個城市與特區仍有流通問題，包括人流、物流、資金流、信息流。他以往返香港與內地的車輛為例，如在某個口岸註冊登記，就必須在同一口岸出入，反指香港三條過海隧道並不會有相關規定，認為規定汽車在指定口岸出入並不合理。



全國政協副主席、前行政長官梁振英（中）。（陳葦慈攝）

車輛往返兩地須經同一口岸不合理

梁振英在訪問中表示，兩地流通問題反映香港與澳門特區，以至廣東九個城市都要有更強的改革開放意識。他舉例指，香港有三條過海隧道，不會出現汽車在東區海底隧道註冊登記，就必須在東區海底隧道出入的規定，但口岸就需要汽車在某個口岸註冊登記，就要在同一口岸出入，認為是不合理的。他表示，物流、資金流、信息流方面都有同樣的問題，需要有「吃螃蟹」的勇氣。

梁振英 (歐嘉樂攝)

梁振英倡香港助推國產貨 舉例推銷中國茶葉

總理李強的政府工作報告提到「擴大高水平對外開放，積極穩外貿穩外資」，「持續打造『投資中國』品牌」。梁振英認為香港要做到「買全球、賣全球」，對全國來說香港的真正意義是作為國際貿易中心，專門提供國際貿易服務。他指香港有兩大優勢，一個是法治環境，另一個是誠信，內地許多產品可以透過香港，以更高的價格賣到第三方市場，因為大家信任香港。

我們也可以推銷中國茶葉，中國作為產茶大國，卻沒有全球認受的中國茶葉品牌，英國沒有出產茶葉，但全球最大的茶葉品牌卻在英國人手上。 全國政協副主席梁振英

梁振英指，香港可以推銷中國茶葉，中國作為產茶大國，卻沒有全球認受的中國茶葉品牌，相反英國沒有出產茶葉，但全球最大的茶葉品牌卻在英國人手上。他又稱，「性價比高」這個說法實際上有負面意思，例如價值一百元的東西，卻賣六七十元，差價是純利潤。

他認為，香港可以利用自身獨特優勢，為內地產品建立品牌和質量保證等，讓內地的企業家賺取更多利潤，亦可增加工人的工資、農民的收入。