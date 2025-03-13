公務員凍薪｜立法會研究報告料省約87億元　削一萬職位成效或有限

新一份財政預算案建議公務員凍薪，立法會秘書處發表研究報告，提到若果市場工資上升3%，今次凍薪預計可節省約87億元。



立法會大樓。（資料圖片）

立法會的研究報告亦提到預算案建議兩年內削減約1萬個公務員職位，認為節省人力開支的成效可能有限，因現時公務員編制已多於實際公務員人數逾18,900個，不論是否削減1萬個職位，相信空缺都未能填補。

研究報告又比較不同亞太區先進經濟體的公務員編制規模，發現本港公務員佔整體就業人數的比例於2023年為4.7%，高於南韓及新加坡等。根據部分亞洲國家的成功例子，人工智能在提升公務員效率具有顯著潛力。

2元乘車優惠。（資料圖片）

收緊2元乘車優惠方面，研究報告亦有著墨，檢視全球12個城市的同類型交通補貼計劃，發現目前的收緊方案後的優惠程度，不比這些地區遜色，更只有4個城市對60至64歲的人士提供公共交通票價優惠。