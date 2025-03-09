公務員凍薪不減薪｜楊何蓓茵：這事有定案就向前看 不要糾纏不休
撰文：文維廣
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新一份財政預算案決定公務員凍薪不減薪，公務員事務局局長楊何蓓茵表示凍薪已經有定案，未來就向前看，不要在這件事上糾纏不休。
政府今個財政年度起，一連兩個財年加碼削減經常開支，由本來的1%增至2%，四個財政年度共削減7%開支。本身已有21865個空缺的公務員編制，未來兩年要「瘦身」削減一萬個職位。
楊何蓓茵接受電視台訪問時說，無論空缺或崗位、有沒有人在職，都會審視某些崗位的存在價值，相信只要薪酬長遠不是落後於大市，就不擔心公務員流失，會透過精簡流程及科技協助削減人手。
她說如果只是一年半載因應特別情況而這樣做，影響不會很大，形容公務員很多時都明白，跟在私人機構任職有些不同。
譬如不要說薪酬，譬如有緊急事情時，我們要動員就是要動員，緊急時就是需要，不能選擇說這不是我平常處理的東西，我不處理，是不能選擇。
對於公務員凍薪不減薪，楊何蓓茵說這件事已經有個定案，未來就向前看，看看如何做好工作。
不要在這件事上糾纏不休，是有些好處。
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