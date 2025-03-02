公務員凍薪｜仍照「跳point」加薪　楊何蓓茵：40%公僕非每年加薪

新一份財政預算案提出全體公務員凍薪，公務員事務局局長楊何蓓茵說，大部分公僕理解凍薪的決定。至於外界質疑，公務員仍可按增薪點加薪，她指有四成公僕並非每年都會按此加薪，首長級更是每兩年才有一個增薪點。



公務員（黃浩謙攝）

公務員可按增薪點加人工？楊何蓓茵：4成公務員非每年「跳point」

楊何蓓茵今日（2日）出席一個電台節目時表示，早前與公務員開會時得知大部分人理解全體公務員凍薪的決定，亦有公務員向她反映是預料之內、有工會指不會影響士氣，她欣賞同事的理解。

公務員。（黃浩謙攝）

外界有聲音質疑，即使凍薪，公務員也可以「跳point」，即按增薪點加人工。楊何蓓茵表示，現時4成公務員並非每年均按增薪點調升薪金，部分職級在任期內只有5個增薪點，首長級人員每兩年才有一個增薪點。

楊何蓓茵（周令知攝）

削減一萬公務員職位 惟消防隊長、官校教師室等空缺「不能不填補」

對於預算案提出本屆政府任期內，削減約一萬個公務員職位，楊何蓓茵強調有些職位空缺不能夠不填補，認為空缺與減編制是兩回事。

公務員。（黃浩謙攝）

她解釋，例如消防隊長、官校教師等空缺一定要填補，但保證會檢視所有職位，包括有人填補、已經在職或是空缺的。「如果有些經檢視後，發現經過重組合工作後可不要，就可以刪減不請人。」至於部門內部如何削減編制，則交由每個政策局自行決定。

楊何蓓茵補充，政府部門需運用本港研發的人工智能大模型「HKGAI」協助日常工作 ，冀縮短工作完成的時限，未來也會加強對部門管理層運用AI的培訓。