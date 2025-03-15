支聯會拒交資料案終極勝訴　律師會：法院按普通法原則詮釋法例

律師會會長湯文龍指本港法治情況良好，支聯會拒交資料案終極上訴得直，反映法庭充分根據普通法原則詮釋《港區國安法》實施細則。



另外，律師會月底將訪問北京，將拜訪港澳辦、基本法委員會等，及首次到訪國家數據局。湯文龍指，因數據流通、跨境數據分享的背後涉及很多法律議題，並希望再訪國家體育總局，多談一些合作的關係。他說，體育法律在海外十分盛行，國家和香港需要追趕，香港可利用普通法優勢打造成國家的體育樞紐。



香港律師會會長湯文龍。（蘇煒然攝）

支聯會拒交資料案終極上訴得直，政府稱會研究如何完善國安法和執行機制，湯文龍在有線新聞的節目中說，法庭有充分、是用普通法的原則之下去看法律的每一條條文，是很細緻地看，得出一個公平的審訊而詮譯的。被問及若修改國安法或實施細則會不會有一個輸打贏情況時，他強調所有法例都是應該要完善的，沒有輸打贏要這件事，否則沒有任何一條法例可以作修訂。

湯文龍（右）在偷敦與約30 位在英國修讀法律或對法律有興趣的香港學生交流（律師會網頁）

律師會與港府倫敦經貿辦合辦學生活動（香港律師會網頁圖片）

早前外訪倫敦和巴黎等地的湯文龍指，有海外人士對「一國兩制」有誤解，認為香港的言論自由出了問題，他認為是觀感問題，希望業界多利用國際聯繫分享香港實況。他又以一些政治上較多談論的案件為例：「其實你沒有見過一個被告人出來說那個法官審案的時候是專門針對我，甚至對我不公平的？是沒有這些的。」他認為，其實相關制度上其實是沒有變過的，甚至是不斷更新，更加好的。