政壇諸事町｜新方向自家製嘉年華吸二千人捧場　張欣宇：難以想像

2021年選舉改制過後，社會普遍對立法會和立法會的表現抱持觀望態度。立法會新界北議員張欣宇和元朗區議員陳燕君所屬的全新政團「香港新方向」，昨日（3月16日）在天水圍舉行「親子運動嘉年華」，吸引超過2,000名大小朋友入場。張欣宇在社交媒體透露，這項社區活動沒有外判予坊間活動搞手，全憑新方向團隊在本職崗位之外獨力策劃和執行，再次展現他們的團結、能力和風采。「我自己都難以想像！」他感慨，團隊的心願和堅持，就是要把最好的資源和機會帶到天水圍、帶到新界北。



新政黨「香港新方向」舉辦「天水圍親子運動嘉年華」，成功吸引超過2,000人入場。（香港新方向）

剛過去的星期日（3月16日），「香港新方向」和「未來都會願景」於天水圍天秀路公園足球場聯合舉辦「天水圍親子運動嘉年華」，當中設有充氣城堡、漢服體驗、面部彩繪等趣味遊戲，以及由大人小童齊上陣的足球友誼四角賽，成功吸引超過2,000人入場。從宣傳海報所見，該嘉年華並非獲得政府資助的地區活動項目。

「香港新方向」立法會新界北議員張欣宇在社交媒體感慨，對於嘉年華的成功舉辦，「自己都難以想像」，因為整個活動完全沒有外判予專業搞手，而是依靠新方向團隊在本職崗位之外的策劃和執行，「再次展現了新方向這個大家庭的團結、能力和風采。」張欣宇又表示，一個團結友愛的社區，才能讓每個家庭都感受到溫暖和支持，而新方向團隊則有這樣的心願和堅持，「把最好的資源和最好的機會帶到天水圍，帶到新界北！」

有別於傳統政團，「香港新方向」自2019年修例風波後期由一群在港落地生根的「港漂」自發成立，倡導有為政府、以民為本，完善民主參與、擺脫財團壟斷，政府落實「真問責」、市民願意「共承擔」，如今已有不少土生土長的香港從政人士參與其中，包括目前擔任地區事務主管的前觀塘區議員李煒林、工程及交通專業召集人的青年專業聯會創辦人黃偉信，並且邀得前運輸及房屋局局長張炳良和前規劃署署長凌嘉勤等人擔任榮譽顧問。

2021年選舉改制過後，張欣宇以新黨新人新建制之姿出戰立法會換屆選舉，成功擊敗鄉事派系沈豪傑，與傳統大黨民建聯劉國勳共同當選新界北直選議員，目前以專業的工程知識和務實的公交建言為市民所認識。2023年區議會換屆選舉，新方向派出5名新人參選，深信普通人的力量也能為香港帶來改變，最後陳燕君當選元朗區天水圍南及屏廈直選議員。「香港新方向」總召集人劉暢曾於《香港01》撰文談及香港社團和政團的進一步規範化發展，例如新方向從成立之初已經非常注重內部管理的規範化、透明化、制度化、專業化，提供社群服務或各類活動時都堅持以務實有效的態度，避免形式主義和浪費資源。