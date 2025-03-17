中聯辦學習講堂傳達兩會精神　鄭雁雄促香港站在政治高度把握角色

中聯辦周一（3月17日）舉辦學習講堂，主任鄭雁雄傳達全國兩會精神，中央駐港機構、中資企業負責人，港區全國人大代表和全國政協常委、專委會副主任等參加。鄭雁雄表示，今年全國兩會是在「十四五」規劃收官之年召開，是十分重要的會議，要求把握主題、抓住重點、因制制宜，學習宣傳貫徹好全國兩會精神。



圖為2025年3月17日，中央政府駐港聯絡辦舉辦學習講堂。（中聯辦圖片）

圖為2025年3月17日，中央政府駐港聯絡辦舉辦學習講堂，鄭雁雄傳達2025年全國兩會精神。（中聯辦圖片）

鄭雁雄指出，要從六個方面深刻把握兩會精神，當中包括深刻把握習近平總書記在兩會期間的重要講話精神，深刻把握過去一年國家重大成就、中國經濟社會發展的光明前景、經濟社會發展總體要求、修改代表法的重大意義，以及深刻把握兩會對香港工作的重要部署。

他指出，應通過加強學習和宣傳，進一步增強香港各界對國家治理體系和治理能力現代化的信心。此外，全國兩會為香港在中國式現代化進程中更好發揮作用，提供清晰指引，要站在政治和全局的高度把握好香港角色、香港方向、香港擔當，履行好職責義務。

鄭雁雄又稱，兩會期間，副總理丁薛祥參加了港澳地區全國政協委員聯組會和香港人大代表團審議，夏寶龍主任專門看望港澳地區代表委員，體現了中央對香港的高度重視、對香港工作的充分肯定。