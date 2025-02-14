鄭雁雄冀中資參與北都建設　團結工商界、成為經濟發展「同舟人」

香港中國企業協會今日（14日）舉行新春酒會。中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，今年是十四五規劃收官之年，是香港加快由治及興進程關鍵一年，在港中資企業是建設香港重要持份者，希望中資企業用好香港獨特優勢，持續加大在港投入、優化業務佈局、積極參與北都建設，支持香港更好融入國家發展大局，又希望協會團結工商界，作為香港經濟發展的「同舟人」。他又指，中資企業可以在三方面助力香港發展。



鄭雁雄致辭時又回顧特區政府半個任期的工作，總結有8件大事，包括《基本法》23條本地立法填補歷史空白，具有里程碑意義的大事，是築牢國安屏障；國安案件辦理維護國家安全，特區管治團隊堅定維護國家安全，特別是黎智英案及35+案依法辦理，展現司法韌性和法治優勢。



鄭雁雄（港台直播截圖）

鄭雁雄回顧特區半個任期 總結有八件大事 包括23條立法

鄭雁雄致辭時先回顧2024年，指去年是特別不平凡的一年，新中國迎來75周年華誕，面對複雜嚴峻形勢，中央推動我國經濟明顯回升，為不確定的世界注入確定性。他表示特區完成《基本法》23條立法，東方之珠風采依然，新的動力更加強勁。在港中資企業穩健經營，積極參與粵港深化投資經貿投資合作交流，及北都開發兩場經貿盛事，貢獻中資力量，以實際行動支持特區建設，彰顯了責任擔當。

他引述國家主席習近平表示，充分肯定特區工作。他表示很有必要回顧半個任期的特區工作，就是八件大事，一：是《基本法》23條本地立法填補歷史空白，是具有里程碑意義的大事，是築牢國安屏障。

二：國安案件辦理維護國家安全，特區管治團隊堅定維護國家安全，特別是黎智英案及35+案依法辦理，展現司法韌性和法治優勢。

鄭雁雄表示特區新治理格局基本形成。（資料圖片)

落實愛國者治港原則 新治理格局基本形成

三：貫徹三中全會精神，《施政報告》突出強調三中全會精神，前所未有掀起學習熱潮。

四：落實愛國者治港原則，重塑治理格局，愛國愛港陣營更好發揮作用，特區新治理格局基本形成。

五：撥亂反正，特區宣揚愛國愛港，輿論生態客觀理性，教育正本清源，終於有中國香港的樣子。

六：依法治港，保持清醒及警惕，市民安全感顯著提高。

七：拼經濟謀發展，開闢新賽道，有效搶企業搶人才，呈現良好勢頭。

八：務實作為不斷解決民生問題，落實以結果為目標的理念，增強市民獲得感。

他表示，八件大事都是影響深遠，世界亂象、香港安寧珍貴，得到國際認可，是「一國兩制」優勢及生命力的證明，是在港中資企業各界的生動體現，大家都有不可磨滅的歷史功勳。

中聯辦主任鄭雁雄。

鄭雁雄：在港中資企業是建設香港重要持份者 需三方面助力香港

鄭雁雄表示，2025年是十四五規劃收官之年，是香港加快由治及興進程關鍵一年，在港中資企業是建設香港重要持份者，希望大家牢記囑托、堅持守正創新銳意進取，支持特區對接國家戰略，在創新創造中推動香港由治及興。

一：要助力香港增強發展動能上，展現更大擔當作為，他希望中資企業用好香港獨特優勢，持續加大在港投入，積極參與北都建設，支持香港更好融入國家發展大局，希望中國企業團結工商界，作為香港經濟發展的「同舟人」。

二：要助力香港維護和諧上展現更大擔當作為，堅定支持李家超級政府依法施政，扎根香港貢獻香港，承擔公共責任回饋香港社會，畫好同心圓凝聚向心力，打造活力香港多元香港，讓投資者有利可得、創業者有夢可追。

三：是助力香港保障民生上展現擔當作為，造福市民方面加大投入，參與公益慈善，為市民帶來更多獲得感幸福感，讓香港市民感到變化，得到實惠。

李家超出席香港中國企業協會就會。（港台直播截圖）

李家超：海外和內地駐港公司增加 展現中資企業實力

行政長官李家超致辭時亦回顧過去一年，表示地緣政治持續緊張、貿易保護主義有增無減、外圍環境繼續充滿挑戰，但香港經濟展現強大韌力，去年本地生產總值預期按年上升百分之2.5。

他指出，特區政府以創新思維吐故納新，廣納內地和國際的優秀企業和人才，以及招商引資。他指，投資推廣署和政府統計處的調查顯示，去年海外和內地駐港公司數目達到9960家，其中有2620家企業來自內地，展現中資企業的實力、彰顯中資企業為香港經濟發展發揮積極作用。

李家超又稱，投資推廣署去年共協助539家內地和海外企業來港開設或擴展業務，該批企業為香港帶來超過677億港元的投資；香港已匯聚接近4700家初創企業，認為成績彰顯海內外企業對香港的信心。

李家超勉勵中資參與北部都會區發展。

李家超勉勵企業參與北都發展：是一項有好回報的投資

對於新一年，李家超表示特區會繼續勇於改革、創新破局，鞏固香港穩定發展的良好態勢，帶領工商和社會各界抓緊發展機遇，會拓展全球經貿網絡，鞏固與傳統市場聯繫、與更多新興經濟體開展合作。

他表示，政府會全力投入大灣區聯動發展，推動海內外企業把握大灣區的機遇，用好全球網絡向國際社會講好大灣區和國家的真實好故事。他指，政府將以創新、創造思維，結合市場力量推進北部都會區，包括河套香港園區發展，盡快讓首批產業進駐園區。他勉勵各個中資企業繼續支持和參與北部都會區的發展，表示這將是一項有好回報的投資。