李家超：啟德體育園一些安排有問題　要求恆常向文體旅局匯報工作

啟德體育園開幕至今約兩星期，出現有人收錢帶位或桌球賽逐客事件。行政長官李家超今天（18日）承認體育園「有一啲安排表現出有問題」，要求園方恆常與文體旅局舉行會議匯報工作，局方亦要提出意見，並要有機制處理應急或突發事件，設發言人制度第一時間將信息發放，才符合政府和市民的期望。



3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

啟德體育園部分安排有問題

李家超出席行政會議前會見傳媒，被問到啟德體育園開幕至今有多場爭議，內部溝通似乎仍然不足，甚至部門與體育園的表述「鬧雙胞」，會否擔心影響盛事經濟或者香港形象，他表示非常重視啟德體育園順利運作和符合市民期望，承認開園第一個月「有一啲安排表現出有問題」需要處理好，所以已要求加強機制建設。

啟德體育園自開園到宜家，有一啲安排係唔理想。 行政長官李家超

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

要求體育園恆常向文體旅局匯報工作

李家超建議設立恆常會議機制，認為文化體育及旅遊局和啟德體育園的管理層應該定期有工作會議，局方聽取體育園匯報其工作、暢順運作的情況，亦要提出意見，同時要求啟德體育園的管理公司要有機制處理，包括應急或突發事件的機制，加強決策機制，確保管理層充分掌握在場地前線發生的問題，作出決定後確保前線和場地有效執行。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

要求設立發言人發放信息

李家超又要求啟德體育園設立發言人的機制，讓市民可以第一時間了解出現任何問題，在場地運作方面如何處理，並要有發言人第一時間將信息發放給大家，以符合政府和市民的期望。他說政府會一直與管理層保持密切溝通，確保機制運作暢順。