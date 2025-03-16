桌球賽逐客令｜啟德體育園CEO首稱須符合環評 環保署否認限時間
撰文：倪清江
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在啟德體育園體藝館舉辦的世界格蘭披治桌球大獎賽首日（3月4日）賽事發生午夜「逐客」事件，疑問至今未解開。啟德體育園CEO行政總裁莊澤基（John Sharkey）今日（16日）接受傳媒訪問時，首次開腔談及事件，指體育園在舉辦活動時必須符合環境影響評估，屬之前未曾提出的新理由。
不過，環保署晚上以「回應傳媒查詢」形式出稿反駁，稱沒有限制啟德體藝館活動的時間，也沒有就超過午夜12時的活動施加任何限制；又指啟德體藝館舉行的活動均在有中央空調的室內進行，因此環境影響評估報告的評估是噪音不會超標。
世界格蘭披治桌球大獎賽於3月4日晚賽事進行途中，大會於11時15分「趕客」，要求觀眾在當前的一局結束後就離場，引發球迷不滿。事後，主辦方接受傳媒訪問時亦稱是被通知要趕人離場，而賽前已向園方表明願意支付超時費用，惟未獲回應。
莊澤基：舉辦活動時必須符合環境影響評估
啟德體育園今早舉行開幕後首項跑步賽「啟德飛步跑」，《明報》引述參與活動的莊澤基表示，園內舉辦的每項活動均需要政府、園方及主辦商通力合作，認為新場館落成後通常也需要時間適應。
對於桌球賽「逐客 」事件，莊澤基同意事件屬主辦方與體育園「磨合有問題」，不過稱體育園在舉辦活動時，必須符合環境影響評估，並要與警方、運輸署等多個部門合作，確保所有持份者對發生的事情有所共識。他指桌球賽事宜牽涉多個部門，不欲談論具體細節。
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環保署：體藝館活動均在室內進行 環評報告顯示噪音不會超標
環保署反駁稱，署方和環境影響評估都沒有限制啟德體藝館活動的時間，也沒有就超過午夜12時的活動施加任何限制。署方表示，啟德體藝館舉行的活動包括體育活動或音樂表演，均在有中央空調的室內進行，因此環境影響評估報告的評估是噪音不會超標。
環保署亦表示，曾在舉行演練音樂會期間在場館附近量度噪音，結果顯示場館設置的減音設施良好並達到環評報告預期的效能，噪音水平符合法例標準。
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