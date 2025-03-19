跨境直升機旅客「一地兩檢」？　陳美寶：持續探討高效清關模式

旅遊業界長期關注吸引更多高端旅客訪港，其中包括推進跨境和境內直升機服務。旅遊界立法會議員姚柏良今日（19日）質詢政府，隨著啟德體育園啟用，會否考慮增闢直升機服務吸引高增值旅客，及私人飛機及跨境直升機旅客可否採用「一地兩檢」通關。運輸及物流局局長陳美寶稱，政府在密切留意相關市場需求，惟無正面回覆能否採用「一地兩檢」，僅指會持續探討便捷高效的出入境清關模式。



運輸及物流局局長陳美寶（廖雁雄攝）

啟德或設跨境直升機服務

啟德體育園已於本月初開幕，旅遊業界有意見認為本港將持續有大型文藝及體育盛事，將有助吸引高端旅客訪港，帶動對直升機服務的需求。姚柏良提出質詢指，當局有否考慮開放政府飛行服務隊啟德分部的直升機場，作跨境及境內飛行用途。

陳美寶稱，早在2018年，為政府飛行服務隊啟德分部工程申請立法會撥款時，特區政府已表明，未來有需要會在此地設置跨境直升機的服務設施，強調正密切留意直升機服務的發展趨勢和市場需求。

姚柏良（廖雁雄攝）

姚柏良關注跨境直升機旅客能否「一地兩檢」

姚柏良也關注政府會否與內地商討，為私人飛機及跨境直升機旅客採用「一地兩檢」等創新通關安排。

陳美寶沒有正面回應跨境直升機「一地兩檢」的可能性，惟指現時粵港兩地符合清關、出入境和檢疫條件的直升機起降點，有深圳寶安機場、廣州白雲機場、香港國際機場和上環港澳碼頭上蓋的跨境直升機場，強調政府會繼續和內地部門保持合作，促進跨境商用直升機發展，並探討如何採用便捷高效的出入境清關模式。

周文港（廖雁雄攝）

保安局指會和內地研港珠澳大橋「兩地一檢」

隨著「港車北上」越來越頻繁，選委界周文港關注港珠澳大橋和口岸周圍的車流問題，詢問政府會否和珠海、澳門政府探討，在口岸全面實施「一地兩檢」，方便旅客通關。

卓孝業（廖雁雄攝）

保安局副局長卓孝業說，「一地兩檢」需要在同一口岸完成，而根據港珠澳大橋的情況，目前三地都是在各自的口岸做出入境檢查。不過他提到，會繼續和內地部委探討「兩地一檢」的可能性。