外交部駐港公署批澳洲干涉香港法治　促停止庇護犯罪分子

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）關注有墨爾本居民收到來自香港的匿名信，內容提到懸紅100萬港元，徵集被香港國安處通緝的前法政匯思召集人任建峰的下落。 外交部駐港特派員公署指，澳洲個別政客公然為反中亂港分子撐腰打氣，栽贓抹黑香港特區政府，公署表示強烈不滿和堅決反對。



發言人又指，事件是反中亂港分子自編自導的鬧劇，批評澳方以此大做文章，借機干涉香港法治和中國內政，並促請澳洲停止為犯罪分子提供「庇護所」。



澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）關注有墨爾本居民收到來自香港匿名信，內容提到懸紅100萬港元，徵集被香港國安處通緝的前法政匯思召集人任建峰的下落。（Reuters）

任建峰（資料圖片）

發言人指，澳方與其為反中亂港分子搖唇鼓舌，不如敦促他們盡快回港投案自首，接受法律制裁，並敦促澳方切實尊重中國主權和香港法治，停止插手干預香港事務和中國內政，停止為犯罪分子提供「庇護所」，為中澳關係可持續發展創造良好的條件和氛圍。

外交部駐港特派員公署

發言人指，任建峰和許智峯等是香港特區永久居民，他們煽動分裂國家、顛覆國家政權、勾結外部勢力，是外逃反中亂港首惡分子，必須受到法律追究和懲罰。