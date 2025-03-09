簡樸房｜葵涌工廈劏房月租4000 有單位1劏60 團體促訂起始租金
撰文：林遠航
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政府最快月底向立法會提交「簡樸房」規管制度方案。葵涌劏房街坊會進行調查，發現有工廈單位共分間60間房，存在安全隱患；調查又發現，工廈劏房住戶擔心「簡樸房」規管制度實施後，會令工廈劏房在內的劏房租金上升。該團體促請政府為工廈劏房住戶提供中轉屋安置，以及就「簡樸房」訂立「起始租金」。
按照政府立法規管分間單位，工廈劏房會被取締，不能轉為「簡樸房」。
葵青區工廈劏房租金中位數比3年前升一成
葵涌劏房街坊會去年10至12月，以問卷訪問66個居於葵青區工廈劏房住戶，佔區內834戶已知工廈劏房住戶的8%。調查發現，該區工廈劏房租金中位數是4,000元，較2022年的3,600元增加超過一成，有上升趨勢。
調查又發現，受訪住戶的單位面積中位數是150平方呎；單位分間數量平均是15.6間，比一般劏房的3.2間多出近5倍，分間最多一個單位「1劏60」，存在安全隱患。
租戶指施政報告提出「簡樸房」後業主即加租
對於政府取締劏房，超過五成工廈住戶表示，「非常擔心」或「擔心」需因此搬離原先單位，及面對因屋宇署執法行動或業主迫遷。街坊會又指，有工廈劏房戶在去年《施政報告》提出取締劏房後，收到業主通知，表示要即時加租，建議政府在「簡樸房」規管制度立法前，訂立「起始租金」。
街坊會表示，政府沒有安置工廈削房居民的安排，建議相關政府部門，應全面檢視現行清拆及安置政策，包括放寬安置資格，容許接獲清拆命令的工廈住戶即時進行公屋入息及資產審核，並可直接入住中轉房屋。
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