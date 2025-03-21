李家超：河套深港創科園是創科熱土　將以四個理念開創科新局面

港深創新及科技園8號及9號大樓今日（21日）舉行平頂儀式，出席的行政長官李家超指標誌着香港特區在創新科技領域和港深創科合作踏上了另一台階。他形容「河套深港科技創新合作區」香港園區是一幅「創科熱土」，將以四個理念，開啓創科新局面，包括以建設為基，打造創科高地；以改革為綱，煥發創新活力；以融合為義，共築國家棟樑；以合作為要，共聚各界力量。



李家超（中）出席港深創新及科技園8號及9號大樓平頂儀式

河套區港深創新及科技園督導委員會昨日舉行會議 李家超指示各部門提速提效工作

李家超致辭時表示，園區的8號、9號和11號大樓今日落成，其中8號和9號大樓是「濕實驗室」大樓，將可提供符合不同生物、化學實驗要求的設備；11號大樓是「人才公寓」，已完成建築，可以「拎包入住」。

他指，特區政府秉持「頂層領導」的概念，成立了「河套區港深創新及科技園督導委員會」，由他任主席，督導各個政策局和部門加快推展工作。他昨日舉行了第二次督導會議，就這三座即將啓用的大樓，乃至園區未來發展，指示各局和部門以創新創造精神，提速提效推動工作。

港深創新及科技園8號及9號大樓平頂儀式

李家超提出四個理念 以變革思維突破發展局限

李家超提出四個理念，第一是，以建設為基，打造創科高地，表示園區將在今年下半年有首批來自生命健康科技、人工智能、數據科學等產業的租戶進駐，正全速推動第一期餘下五座大樓的建築，並在今年預留37億元，加快完成第一期的全部建設。

第二，以改革為綱，煥發創新活力。他表示，特區會為園區發展拆牆鬆綁，以變革思維突破發展局限，將與內地部委探討支持人員、物資、資金、數據自由流動，以創新改革的精神，推進兩地規則銜接、機制對接。

河套深港科技創新合作區概念圖。（政府新聞處提供）

今年揀選合適地塊 徵求私人發展計劃

第三，以融合為義，共築國家棟樑。他表示河套香港園區是香港的「超級發揮平台」，會利用好香港優勢，把河套打造成為國家科技創新的橋頭堡、高端成果的示範田和孵化器。

第四，以合作為要，共聚各界力量。他表示今年很快會揀選合適的地塊，並徵求私人發展計劃，利用市場力量加速園區發展，並會在今年內完成園區第二期的詳細規劃，呼籲社會各界和市場力量踴躍參與，攜手推動園區成為香港精神的合作標竿典範。