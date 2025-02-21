李家超：河套提供超越地域限制創新力量　會加快建設、改革創新

廣東社團聯會今日（21日）舉行新春團拜晚宴，行政長官李家超以視像致辭，表示河套區發展如火如荼，為香港提供超越地域界限的創新力量及機遇，政府會加快建設，堅持改革創新，在政策上拆牆鬆綁。此外，他表示香港處於經濟轉型期，政府會帶領香港直面困難、識變求變。



李家超（資料圖片）

李家超表示，政府會帶領香港積極對接國家戰略、與大灣區內地城市協作，促進各行業共同發展，助力大灣區成高質量發展動力源。 他指，政府會全力加快河套地區的建設，在政策上拆牆鬆綁、凝聚市場力量，投入河套及北部都會區的發展。

此外，他表示，今年底的全運會首次由粵港澳三地首次共同承辦，是三地共建休閒及健康灣區的重要合作項目，各地政府會凝聚所有力量，舉辦高質素的運動會。