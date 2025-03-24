陳茂波：新田科技城和河套試點新政　促進資金、人員、數據流動

財政司司長陳茂波今日（24日）在一個投資研討會上指，政府將在300公頃的新田科技城創科用地，及河套深港創科園區，推出試驗性質的創新政策，促進港深的人員、資金、貨物、數據，甚至生物樣本的流動。



圖為政府擬建的新田科技城區域。（資料圖片）

擬推政策促港深資金、數據、生物樣本流動

米爾肯研究院全球投資研討會今日（24日）舉辦，陳茂波出席該研討會時指，香港的創科發展和粵港澳大灣區城市關係密切，且北部都會區與深圳接壤，將成為粵港兩地合作的橋頭堡。

陳茂波說，政府將在新田科技城內300公頃的創科用地、連同河套區港深創科園，推出創新政策試點，促進香港與深圳的人員、資金、貨物、數據，甚至生物樣本的流動。

陳茂波強調，過去一年，即使外圍環境嚴峻，但香港經濟仍持續穩健增長，增長率達2.5%。（梁鵬威攝)

陳茂波：逾80間企業向港投資約600億美元

陳茂波強調，過去一年，即使外圍環境嚴峻，但香港經濟仍持續穩健增長，增長率達2.5%；同時，國際社會對本港金融市場的信心明顯增強，目前已有100多間企業正籌備在港上市，預計籌集約170億至200億美元，同時去年本港的銀行存款增長7%、約有1400億美元。

陳茂波說，政府正改革金融市場提升競爭力，包括提供更多融資選項，打造更具活力及吸引力的資本市場，為投資者提供更多元的機會；亦會開拓新市場，吸引新興經濟體企業來港上市。

他續指，政府正積極吸引四個行業的企業落戶香港，包括人工智能及數據科學、生命和健康科技、金融科技、先進製造業及新能源。目前已吸引逾80間企業，它們將在港投資約600億美元，創造約2萬個就業機會。