曾俊華回鄉拜山　品嘗瓦煲飯：台山米最好食｜政壇諸事町

臨近清明節，前財政司司長曾俊華與居住在紐約的家人，返鄉下到台山拜山，指當日人人都講台山話，感覺到了另一個族群世界、相當有趣。到鄉下亦品嘗瓦煲飯，他表示大家經常討論泰國米、日本米、台灣米，他就認為家鄉台山米最好食！



曾俊華到台山鄉下勝華里祖屋門前留念。（曾俊華Facebook）

曾俊華品嘗家鄉菜。（曾俊華Facebook）

回鄉品嘗瓦煲飯 曾俊華：真正一流

曾俊華特意和紐約回來的親戚到台山鄉下拜山，是他第二次回鄉，仍覺得很新鮮。他指，踏足台山感覺就是，人人都講台山話，偶然聽到有人講幾句廣東話，但很少聽到普通話，覺得自己去了另一個族群世界。

返到鄉下，自然品嘗家鄉菜，到了一家朋友開設，由一間荒廢小學改裝而成的酒家。原本學校的禮堂，成為可以筵開多席的大廳；班房變成廂房。他指，台山米產量少，但認為最好食，當晚亦嘗試三大瓦煲飯，包括黃鱔飯、傳統嘅臘味飯、菜果飯，形容「餸正、米香，加埋啲飯焦，真正一流」。

曾俊華的祖父在台城其中一個物業。（曾俊華Facebook）

曾俊華在「梅家大院」房屋群拍照留念。（曾俊華Facebook）

曾俊華回到祖父台城物業 到梅家大院建築群 曾有電影現場取景

曾俊華表示，其曾祖父早年在海口坐船去美國工作，經常寄錢回鄉下，所以他的爺爺可以留在台山讀書，及後成為有名的中醫。他今次到了爺爺其中一間舊屋，以前地下做醫館，家人住樓上，更表示《一代宗師》有幾場戲在這裡取景。

他又到「梅家大院」建築群參觀，指電影《讓子彈飛》在這裡取景，指兩套電影都在台山劇情，證明「鄉下都有啲睇頭」。

曾俊華（曾俊華Facebook）

此外，他亦回到祖屋，指村入口有指示牌，列明「曾俊華祖屋」，感覺有些尷尬。拜山後，一家人吃了拜祭用的燒豬、白切雞、白糖糕，以及龍眼、台山柑，認為十分好食，稱或許鄉情會為每種事物都加分。