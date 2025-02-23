曾俊華闖華強北驚嘆「大鴨寮街好多」　盼香港認清定位勿自怨自艾

北上消費是不少港人的生活日常，財政司前司長曾俊華日前與親友到電子產品勝地深圳華強北，嘆「比鴨寮街大好多好多」，形容自己第二次去深圳玩，感覺消費價錢令到人很有驚喜，今次尋寶買了藍光影碟機、藍芽喇叭和剪指甲機，滿載而歸。



他說人流走向物價較低的地方是必然趨勢，明白香港不少零售、飲食業朋友叫苦連天，但不可以終日自怨自艾，希望香港盡快認清定位，走自己的路，才是長遠生存之道。



財政司前司長曾俊華日前與親友到電子產品勝地深圳華強北，試用一款不用入耳，可以接收藍牙訊號的眼鏡。（曾俊華FB）

曾俊華在Facebook分享早前與朋友、家人北上到深圳華強北，過關時人頭湧湧，形容任何年紀的人都有。過關後，他們先去「醫肚」，「食到捧住個肚，價錢就大約只係香港嘅三分之一」，且食物質素都算不錯。

電子產品批發市場華強北。（微博＠扁擔客大叔）

之後，曾俊華逛專賣電器、電子產品的店舖，憶起以前自己很喜歡去鴨寮街尋二手寶，而華強北就主要賣新款電子產品，「成個區嘅面積，就比鴨寮街大好多好多」，且店舖林立，有很多古靈精怪、意想不到的產品，「價錢係會令到人好有驚喜」。

人流走向物價較低嘅地方係必然嘅趨勢，我明白香港唔少零售同飲食業朋友都叫苦連天，但係我哋唔可以終日自怨自艾，香港要快啲認清自己嘅定位，走自己嘅路，先至係長遠生存之道。 財政司前司長曾俊華

他相當欣賞華強北店員的服務態度，形容他們很有心機慢慢介紹產品，教你如何使用。

曾俊華說自己大有斬獲，最開心是買到藍光影碟機，形容現時人人都在串流平台聽歌、看戲，藍光影碟機可能要在博物館才找到。（曾俊華FB）

今次闖華強北，曾俊華說自己大有斬獲，最開心是買到藍光影碟機，形容現時人人都在串流平台聽歌、看戲，藍光影碟機可能要在博物館才找到，「你知喇，咁多年嚟，我儲儲埋埋咁多珍藏，就係因為啲舊機壞晒，又搵唔到人修理，搞到啲碟已經封塵多時。我唔少嘅碟終於可以重見天日喇。」

曾俊華說人流走向物價較低的地方是必然趨勢，明白香港不少零售、飲食業朋友叫苦連天，但不可以終日自怨自艾，希望香港盡快認清定位。（曾俊華FB）

此外，他們亦買了藍芽喇叭和剪指甲機，形容只要伸隻手指到機內，便會剪短指甲，笑言有老花都不怕。不過，對於居住港島區的他，認為雖然滿載而歸，但要一個多小時才回家，「都幾勞動㗎。」