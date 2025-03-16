曾俊華遊美國被問香港仍否國際金融中心？ 他答：呢類問題幾棘手
撰文：文維廣
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近日出遊美國的財政司前司長曾俊華今日（16 日）分享見聞，提到與移居當地的幾十名香港朋友見面，期間被問到「香港仲係咪一個國際金融中心」，他形容「呢類問題都幾棘手」，但也盡量為香港講好說話，不過從當地傳媒接收到有關香港的消息比較負面，稱不太容易說服他們。
曾俊華上周去加州出席香港投資公司年會，除了寓工作於天倫樂，先飛洛杉磯，探望妹妹一家，亦與數十名居居當地的香港朋友見面。他說雖然身在異地，但移民港人仍然非常關心香港情況。
喺見面嗰時佢哋又問我，香港仲係咪一個國際金融中心。呢類問題都幾棘手，但係我當然就盡量為香港講好說話。
不過，曾俊華說移居美國的港人從當地傳媒接收到有關香港的消息，都是比較負面，形容不太容易說服他們。
另一個見聞，是曾俊華行大型超市時，見到一名女士推著一大車貨品去收銀處結帳時，即使將身上現金全部拿出來，都不夠錢「找數」，並即時抽起部分貨品。他引述家人形容這種情況很常見，因為很多美國人都是「月光族」，即月中開始「手緊」，通常卡數一大堆，一生人孭一身債，是不少美國人的日常生活，當地人都見慣不怪。
曾俊華又與家人到早前洛杉磯大火的災場，目到很多地方的大屋被燒得一乾二淨，只剩下煙囪屹立不倒，離遠看像一個個豎立的墓碑，「災場如墳場，都幾觸目驚心㗎」，估計重建工作很漫長，很多地盤都未開始清理。
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