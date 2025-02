曾俊華分享喜愛Bob Dylan原因　黃志淙展示親筆簽名珍藏

講述「民謠之父」卜戴倫 (Bob Dylan) 在60年代成為民謠音樂界的超級新星歷程的《搖滾詩人:未知的傳奇》,於昨晚(13日) 舉行映後分享會,並邀請到卜戴倫的忠實歌迷「薯片叔叔」曾俊華及樂評人黃志淙博士與觀眾交流。優先場吸引了導演何爵天、賴恩慈、麥曦茵、梁碧芝、黃智亨,音樂人泰迪羅賓 (Teddy Robin)、許懷欣、Manson(全民造星) 、Lyman (全民造星) Kenneth@Nowhere Boys出席。

曾俊華看畢電影表示很感動,戲裡扮演卜戴倫的添麥菲查洛美獻唱了30多首半世紀前關於反戰、民權、自由的經典金曲,特別是《Blowin' In The Wind》《The Times They Are a-Changing》這兩首歌,歌詞描述了當時的火紅年代,可是即使過了半個世紀,歌詞仍舊反映現今世代。

黃志淙則表示添麥菲很有膽識,如此年輕也敢於扮演卜戴倫這樣的傳奇人物,並且看得到他為演好角色下的苦功。而且添麥菲能夠吸引年輕人欣賞這部電影,令新一代可以認識到這位民謠之父。

談到戲中講述了卜戴倫於紐波特民謠音樂節上的突破性電音搖滾表演,曾俊華表示當時在樂迷間引起了激烈爭議,甚至惹來「民謠派」的大規模杯葛。不過他認為這是破格創新的能量,如果沒有這樣的顛覆,就不會促使進步。黃志淙也認同,謂卜的文學及音樂成就很高,是這個世紀音樂元素的啟示。曾又表示民謠本來的聽眾是美國勞動階層,但卜昇華了民謠,令這音樂類型受到更多層面的人喜愛;他的民謠搖滾金曲時至現在仍大受歡迎。

黃志淙則展示了於1994年胡士托音樂節(The Woodstock Festival)上偶遇卜,並得到他簽名的黑膠碟。(電影公司提供)

兩人說到追星經歷的時候,許懷欣透露看過14次卜戴倫的演唱會,並曾有幸到後台與卜戴倫見面和近距離欣賞他的結他。Ryan大讚添麥菲查洛美演得非常神似他接觸過的卜戴倫。曾俊華也公開了雖沒有近距離見過偶像卜戴倫,他笑說70年代在美國與太太拍拖時看過戲中提到的民謠天歌后鍾拜雅斯(Joan Baez)的演唱會,獲安排坐在台上欣賞。而黃志淙則展示了於1994年胡士托音樂節(The Woodstock Festival)上偶遇卜,並得到他簽名的黑膠碟。