李家超抵達海南　冀瓊港交流自貿港經驗　攜手把握東盟發展機遇

行政長官李家超抵達海南海口，準備出席博鰲亞洲論壇2025年年會，海南省委統戰部常務副部長康拜英和中央港澳辦一局代表在機場迎接。李家超表示，海南自貿港是內地面向東盟的最前沿，瓊港兩地可交流自貿港發展經驗，利用「零關稅」優勢攜手把握東盟發展機遇，推動經濟增長和擴展發展空間。



此外，他表示會努力讓世界更加認識香港，進一步加強與世界聯通，深化國際交往合作。



李家超（中）、葉文娟（左二）、孫東（左三）到達海南海口。（李家超Facebook）

李家超將出席博鰲亞洲論壇2025年年會，他表示今年論壇年會主題為「在世界變局中共創亞洲未來」，下午將出席「全球自由貿易港發展」分論壇並致辭，分享香港發展機遇，將與不同界別代表交流，共商開放發展大計。

他指出，這次海南之旅，香港會與海南簽署合作備忘錄，雙方會在經貿投資、金融、數據安全有序流動、旅遊以及人才交流五個領域深化合作。他指，香港是海南最大外資來源地，正力爭加入RCEP，海南自貿港是內地面向東盟的最前沿，瓊港兩地可交流自貿港發展經驗，利用「零關稅」優勢攜手把握東盟發展機遇，推動經濟增長和擴展發展空間。

此外，李家超指出，香港會把握每個機會多交友，會努力讓世界更加認識香港，讓香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，做好內聯外通的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，進一步加強與世界聯通，深化國際交往合作。