7.6萬高才已來港　曾國衞：精英及生力軍　肩一國兩制建設重任

政制及內地事務局局長曾國衞今日（18日）出席香港高才通人才服務協會「巳蛇迎春，高才慶新年」聯歡午宴活動並致辭。他表示人才是促進香港社會經濟發展最大的動力源，高才都是精英人才、是香港的生力軍，肩負着「一國兩制」事業的建設重任。他期待高才發揮創新思維、專業知識及卓越才能，抓住國家高質量發展和高水平對外開放的重大機遇，利用好香港「一國兩制」、「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為建設美好香港、為國家強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。



他又指，高才通計劃截至去年底已收到接近12萬宗申請，當中超過9萬宗已經獲批，約7萬6000人已抵港。



曾國衞。（盧翊銘攝）

曾國衞：人才是社會經濟發展最大動力源

曾國衞致辭時引述國家主席習近平，指「人才是第一資源」，「國家發展靠人才，民族振興靠人才」。他表示，人才是促進香港社會經濟發展最大的動力源。香港要持續發展，就必須要有充足的人才庫和人力資源，需要具備愛國情懷和世界視野的專業優秀人才以創新思維、嶄新視野，為香港各行各業、各個領域帶來新的動力、新的發展。

曾國衞表示，政府在2022年12月推出高才通計劃，旨在吸引海內外優質人才來港發展，令香港繼續成為國際高端人才集聚高地，同時讓世界各地的優秀人才能夠在香港發揮所長。他指，高才通計劃截至去年底已收到接近12萬宗申請，當中超過9萬宗已經獲批，約7萬6000人已抵港。去年11月，計劃的合資格大學名單增加13家海內外頂尖院校，連同今年初的年度更新，已有199家合資格的大學。

高才通協會成立典禮（廖雁雄攝/資料圖片）

曾國衞：高才通協會設民間愛國主義教育展廳 與政府共同弘揚愛國主義精神

曾國衞指，香港高才通人才服務協會自2023年11月成立以來一直堅持愛國愛港，以團結高才、服務高才為宗旨，致力協助高才個人和家庭順利融入香港，在服務高才的同時讓大家認識並體驗香港的地道文化。他續稱，協會成立了香港首個民間愛國主義教育展廳，與特區政府同心協力弘揚愛國主義精神，促進市民各界的愛國情懷。