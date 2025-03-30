長和賣碼頭｜葉劉不同意暫緩交易礙高度自治　一國兩制基礎是國安

長和擬暫緩出售巴拿馬等海外港口資產，行政會議召集人葉劉淑儀主動撰文回應連日爭議，她說對長和暫時不簽訂買賣協議，並不感到意外，引述有聲音認為若交易不能完成便會影響香港的高度自治，表明自己並不同意，形容「一國兩制」的基礎是國家安全，若香港不能維護國家安全，亦享受不了高度自治。



2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

葉劉：賣重要戰略資產不先「打招呼」 怎說得過去？

葉劉淑儀在社交網站Facebook表示，雖然像長和這次如此龐大規模的港口買賣絕無僅有，但是商界宜務實了解這次事件，視為教訓，作為警惕，形容紥根香港的企業不能不考慮國家安全和發展利益。

這次事件有如暮鼓晨鐘，若做生意忘記國家，這些交易不過是水中月鏡中花。 行政會議召集人葉劉淑儀

葉劉淑儀說長和這次如此大規模的交易，計劃賣掉對國家而言是重要戰略資產的港口，卻不事先和國家「打招呼」，似乎沒有考慮國家的安全和發展利益，反問「又怎說得過去？」，又反過來說，若有美國企業試圖賣掉國外關鍵礦產等戰略物資，卻沒和白宮磋商，相信白宮也不會坐視不理，大抵會立刻啟動反壟斷法和其他「長臂法例」阻止。

長江中心外天橋。（資料圖片）

葉劉：長和暫延簽署協議反映接受國家管轄權

對於國家市場監督管理總局將審查交易，葉劉淑儀說香港沒有反壟斷法，《競爭條例》亦沒提及併購，至於《電訊條例》只針對行業的反競爭行為。她說社會上或許會有疑惑，為甚麼涉及境外資產的商業交易行為，中央政府可以審查，形容大家若細閱《中華人民共和國反壟斷法》，便會恍然大悟。她形容長和暫延簽署協議，反映已了解國家的法例，接受國家的管轄權。

長江中心。（資料圖片）

中國《反壟斷法》適用境內經濟活動壟斷行為

葉劉淑儀說很多國家都有反壟斷法來保障自身利益，美國早於1890年已通過實施《休曼反壟斷法案》（Sherman Antitrust Act），是美國的反商業信託法例；美國另有多條禁止妨礙競爭行為聯邦法例。歐盟為了防止大型企業弱肉強食、妨礙競爭，數十年前已實施《歐洲共同體競爭法》（歐盟反壟斷法），指出反競爭協議和行為如果影響成員國之間的貿易，則受歐共體當局的管轄。

葉劉淑儀（廖雁雄攝）

葉劉：國家有權規管涉境外資產的商業交易

中國作為世界第二大經濟體，葉劉淑儀自然要確保公平競爭，中國2008年實施《中華人民共和國反壟斷法》。反壟斷法第二條便清楚列明「中華人民共和國境內經濟活動中的壟斷行為，適用本法；中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法。」說明國家有權規管涉及境外資產的商業交易行為。

第三十一條更有涉及維護國家安全的描述：「對外資併購境內企業或者以其他方式參與經營者集中，涉及國家安全的，除依照本法規定進行經營者集中審查外，還應當按照國家有關規定進行國家安全審查。」可見國家市場監督管理總局審查是次交易，完全是有法可依。

若長和把旗下港口業務售予地中海航運公司，特別是當中涉及「一帶一路」沿線港口，將影響中國的戰略部署，對中國不可能沒有影響。 行政會議召集人葉劉淑儀

葉劉淑儀表示《中華人民共和國反壟斷法》第四十六條有列明相關罰則，包括罰款、沒收違法所得；「尚未實施所達成的壟斷協議的，可以處五十萬元以下的罰款」等；情節嚴重的，亦有更嚴重的罰則。

她說今時今日的國際形勢，險惡、嚴峻；中美角力，香港本就難以獨善其身，形容美國作為世界最大的經濟體，凡事都喊國家安全為先，國內投資要審查，國外投資要審查，科技及戰略物品出口要管制；動輒便將中國企業打入貿易黑名單，中國作為世界第二大經濟體，有相同的國家安全顧慮和要求，非常合理。