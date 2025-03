長和賣碼頭｜中國出手喊停　美國攤開明說　還迷信「在商言商」嗎

李嘉誠旗下長和集團本月初宣布預計在4月2日與美國貝萊德牽頭的財團簽訂協議,出售包括巴拿馬碼頭業務等分布在23個國家的43個海外碼頭業務。此事引發軒然大波,《大公報》等在港官媒祭起重炮猛轟。

此前我們也給出多篇分析文章,指出了這筆交易對中國地緣安全與經濟、航運安全的潛在危害性。在中美兩國正圍繞各個利益目標進行激烈對抗和爭奪的情況下,將這些分布於全球關鍵地帶的資產出售給美國,會讓中國陷入極大被動。

港府也就此筆交易表明了態度。中國國家市場監督管理總局也在3月28日正式回應媒體,表示已注意到該交易並將依法進行反壟斷審查,以維護市場公平競爭和社會公共利益。 這一表態標誌着中國政府對涉及國家安全與戰略資源的跨國交易啟動實質性監管程序。

在媒體批評和政府介入後,據報,長和在4月2日不會有相關協議簽署。交易進程因此暫緩,圍繞此筆交易展開的法律博弈進入關鍵期。

而僅僅在此前一天,根據彭博等多家媒體根據相關消息報道,相關交易還在繼續推進,長和於港府的「博弈」還在進行。這說明,圍繞這筆交易在長和和港府乃至國家之間展開的「博弈」,可能一直到最後一刻,才有了我們現在看到的答案。

值得注意的是,就在相關交易被叫停當天,美國方面,美國務院發言人就此發表了看法。

路透社引述消息人士指出,在傳出長和下周不會按計劃簽署交易協議後,美國國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)周五(3月28日)表示,對中方舉動不感到意外,指今次交易將削弱北京在巴拿馬影響力。

美國華盛頓,圖為布魯斯在國務院發表簡報。(Reuters)

作為美國國務院發言人,布魯斯當然站在美國立場發表評論,支持貝萊德從長和手裏收購港口。她表示對有美國投資者收購巴拿馬港口公司控股權感到高興,形容巴拿馬政府有確保交易符合當地法律。

但即便如此,布魯斯在當天舉行的國務院簡報會中談及此事時也忍不住談到了這筆交易的本質。布魯斯稱,她注意到北京有關評論,指美國對中方不滿今次交易,「不感到意外(no surprise)」,坦言這將「削弱他們對巴拿馬運河地區的控制(reduce their control over the Panama Canal area)」。

而在此之前,當市場在本月初傳出長和將把這些港口賣給貝萊德的時候,特朗普也說他很高興看到這個交易,因為這意味着「美國從中國手裏奪回了巴拿馬運河」。

這說明什麼?說明美國從特朗普到其國務院發言人,對這筆交易的性質都非常清楚。這不是一筆簡單的商業買賣,這是政治,是大國政治,是中美兩個大國圍繞國際航運業控制權展開的地緣爭奪和戰略對抗,美國人從來不是從「在商言商」的視角看這筆交易,而是把它看作是與中國遂行戰略對抗的一場重要戰役。

長和作為「中國香港」的財團,理應看透這筆交易的本質。應該扛起國家政治責任,就像貝萊德作為美資財團購買這些港口是為拓展美國利益一樣,不把這些港口賣給美國也是長和作為一家中資財團應該承擔的責任。

我們希望長和是從中美戰略對抗的政治角度,從作為一家中資財團應擔負的責任意識出發停止這筆交易,而不僅僅是在媒體批評和國家介入的壓力下暫停這筆交易。

美國人已經攤開說得如此明白,那些仍然在「在商言商」視角看這筆交易的人,特別是一些慣以「世界公民」定義自身自身,認為資本可以無國界的港人,更應該從特朗普和布魯斯的評論看透這筆交易的本質。