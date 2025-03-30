團體推出社區調解服務點協助少數族裔　張國鈞盼推廣調解文化

《施政報告》提出推動香港成為「國際法律及爭議解決服務中心」，有地區團體合辦社區調解服務點，為少數族裔等有需要居民提供免費社區調解諮詢，希望提高居民對調解的認識，減少訴訟的成本。律政司副司長張國鈞表示政府致力推動調解文化，令香港成爲「國際法律及爭議解決服務中心」，其中國際調解院總部將在相關國際公約通過生效後落戶香港，政府合約亦已加入調解條款。他預告律政司將推出「社區調解先導計劃」，增加培訓，推廣調解文化。



油尖旺關愛發展基金、亮希助苗及油尖旺社團聯會合辦社區調解服務點，出席的包括律政司副司長張國鈞、油尖旺民政事務專員余健強、油尖旺關愛發展基金副主席楊詩傑、一邦國際網上仲調中心主席蘇紹聰、油尖旺社團聯會主任楊子熙等。（大會提供）

油尖旺關愛發展基金、亮希助苗及油尖旺社團聯會合辦的社區調解服務點，位於旺角登打士街歐美廣場「油尖旺關愛發展基金」辦公室內，提供免費社區調解服務，涵蓋專門為少數族裔市民而設的即時電子翻譯，減少語言障礙及誤解，理解雙方的意見和需求；設置調解室，為調解過程提供安全舒適的環境；服務團隊由經驗豐富的調解員組成，能在爭議初期提供有效的調解協助，幫助達成共識。此外，將開展調解知識講座及培訓，提升居民的調解意識和能力，讓他們能夠更好地處理自身的糾紛。

油尖旺區議會是支持單位之一，主席兼油尖旺民政事務專員余健強致辭時表示調解是以和平的方法，尋求大家都能接受的解決方案，形容最重要促進社區和諧，及時處理社區內的矛盾，避免將小問題擴大。

油尖旺關愛發展基金、亮希助苗及油尖旺社團聯會合辦社區調解服務點，出席的包括律政司副司長張國鈞、油尖旺民政事務專員余健強、油尖旺關愛發展基金副主席楊詩傑、一邦國際網上仲調中心主席蘇紹聰、油尖旺社團聯會主任楊子熙等。（大會提供）

余健強引述有區議員接見市民時會遇到各種矛盾和爭執，如果能夠由區議員調解，是最佳的選擇，但在一些較為複雜的情況下，讓受過專業訓練的人士來處理會更加有效，透過專業人士的介入，相信更能好好地推動調解工作，未來如果區內有相關的調解個案，區議員可以作出轉介，真正實現「矛盾不上交」的精神，就地解決問題。他說油尖旺區有許多少數族裔居民，社區調解服務點不僅能幫助華裔居民，同時幫助非華裔居民，促進社區的和諧，別具意義。

油尖旺關愛發展基金、亮希助苗及油尖旺社團聯會合辦社區調解服務點，出席的包括律政司副司長張國鈞、油尖旺民政事務專員余健強、油尖旺關愛發展基金副主席楊詩傑、一邦國際網上仲調中心主席蘇紹聰、油尖旺社團聯會主任楊子熙等。（大會提供）

油尖旺關愛發展基金副主席暨亮希助苗聯合主席楊詩傑期望增進少數族裔之間的理解與合作，減少衝突與爭端，形容油尖旺關愛發展基金專業調解服務的啟動，是一個促進社區和諧的重要里程碑，只要各界攜手共進，便能建設更加和諧的社區。