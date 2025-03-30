公院收費改革｜基層批加價「太苛刻」　社協倡自動豁免領長生津者

公營醫療服務收費改革，急症室、基本科門診、專科門診、磁力共振檢查等收費增逾一倍。社區組織協會副主任施麗珊今日（30日）聯同基層市民見記者，批評加幅太驚人，可能阻礙基層求醫意欲。有一家四口長期需看專科和覆診，料收費改革後醫療費激增兩倍，由每月1,000元增至3,000多元，希望當局斟酌加價幅度，「例如急症室加到250元」，而非目前當局建議的400元。



施麗珊倡自動豁免領長生津的人士醫療費，減輕有需要長者的負擔。對於當局引入無需審查的每年醫療開支「封頂」一萬元機制，施認為部份中下夾心階層經濟負擔仍大，建議新增需要資產審查的5,000元「封頂」機制。



莫太（左）稱理解政府加價，惟希望幅度減少。（何夏怡攝）

莫太一家四口患長期病 醫療費料增逾2,000元

52歲的莫太與58歲的丈夫育有一對16歲子女，一家四口都長期看專科，其中女兒患遺傳性貧血，同時要長期看精神科，莫太患貧血和膽病；莫生上月因腎結石做手術，同時早年在地盤工作耳朵受傷，需定期複診。

3月30日，香港社區組織協會（社協）聯同基層市民見記者，回應公營醫療收費改革。（何夏怡攝）

莫太預料新收費實施後，全家醫療費將由每月1,000元增至3,000多元，由於需照顧家人且大病初癒，夫婦二人暫時只能兼職，入息不符合在職家庭津貼的申請要求，種種因素加重生活負擔。莫太不願申請綜援，擔憂子女因此失去上進心，「好多家長都唔想攞」。她稱理解政府加價，惟希望幅度減輕，「例如急症室加到250元」，而非激增至400元。

盼政府對長者寬容：「不要太苛刻」

另一名受影響基層，是70歲的獨居長者霞姐，她談及醫療費加價時不禁哽咽落淚，憶起曾在安老院工作六年致腰骨勞損，更遇意外致腰骨折，如今僅憑每月4,250元的長者生活津貼生存，惟房租佔1800元，餘下2,000多元為伙食、水電費。她希望當局在改革時，「對老人家寬容一點，不要太苛刻」，多體諒入息低的長者。

獨居長者霞姐希望當局推公營醫療改革時體諒低入息長者。（何夏怡攝）

基層長者批醫療費「減免機制」手續複雜難申請

現時有醫療費用減免機制，符合要求的申請者，可全數減免或部份減免醫療費用，不過申請過程被形容要「過五關斬六將」。霞姐表示減免機制麻煩，包括適老設計不足，例如表格字體小、職員不願協助填表「黑口黑面」，及資產審查麻煩，「申請銀行月結單，又要收50蚊」。

蕭生（中）和蕭太（左一）指醫療費用減免機制申請繁複。（何夏怡攝）

住唐樓的基層長者蕭生與蕭太形容申請過程「上落超過千級樓梯」才成功，斥流程繁複，包括「見社工、交資料、到民政事務處宣誓、補資料」四步。

施麗珊（左）指公院各項服務加費幅度太驚人，阻礙基層求醫。（何夏怡攝）

倡豁免領長者生活津貼者

按目前醫療費減免機制的入息及資產限額，2人住戶為16,950元，高於長者生活津貼的限額16,440元，即領長生津的長者夫婦，必定可獲得全數減免醫療費用，社協建議政府爲他們免卻申請程序，劃一豁免醫療費用。至於1人住戶的限額是7,575元，較長生津限額10,700元低，社協指為減省行政成本，支持單身長者工作，亦可為他們免卻申請程序。

3月30日，香港社區組織協會（社協）見記者，回應公營醫療收費改革，出席的包括副主任施麗珊。（何夏怡攝）

倡每年醫療費五千元「封頂」 可配合資產審查

社協同時建議放寬醫療費減免機制的入息限額，二人住戶的入息上限訂於入息中位數的 125%水平，即28,250元，或根據「從事經濟活動家庭住戶每月入息中位數」計算入息上限。施麗珊解釋，部份長者或失業住戶收入低、甚至無收入，會大幅拉低入息中位數，令部分有工作的基層家庭不能受惠。

對於當局引入無需審查的每年醫療開支「封頂」一萬元機制，社協認為部份中下夾心階層的經濟負擔仍大，建議新增需要資產審查的5,000元「封頂」機制，按「從事經濟活動家庭住戶每月人息中位數」釐定入息限額；或者對於可減免部份醫療費用的人士，當醫療開支累積至5,000元後，可申請「封頂」。