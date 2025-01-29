岑浩輝向澳門市民拜年：充分發揮政府「有形之手」推經濟適度多元

澳門新任行政長官岑浩輝今日（29日）透過電視節目向澳門市民拜年。他又稱，第六屆政府在開局之年要有新舉措新作為，將充分發揮政府「有形之手」的作用，加大對經濟適度多元產業的政策支持和資金投入力度，協助中小企業提質創新發展。



岑浩輝向澳門市民拜年，又稱將充分發揮政府「有形之手」的作用，加大對經濟適度多元產業的政策支持和資金投入力度（澳門新聞局圖片）

岑浩輝在澳廣視今日播出的事節目《澳門講場》向聽眾拜年，祝願全體市民蛇年大吉，萬事如意。

他又表示，第六屆政府在開局之年要有新舉措新作為，在民生工作方面會堅持以人為本，切實解決市民在生活中面對的社保、醫療、養老、交通等問題；並完善社會保障等福利制度，精準扶助弱勢群體。政府亦會更積極推動經濟適度多元，為市民創造更好的發展和就業空間，更好地分享經濟發展成果。他又提到，將充分發揮政府「有形之手」的作用，加大對經濟適度多元產業的政策支持和資金投入力度，協助中小企業提質創新發展。

至於橫琴深合區建設，岑浩輝指出，新一年深合區工作重點將集中在體制、機制、政策和產業創新，在深合區建設有序銜接澳門的公共服務和社會保障體系，加快澳琴一體化。他又表示，政府將推出更多政策措施，鼓勵市民和企業更多參與和助力國家的高質量發展和高水平對外開放。