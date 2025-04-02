區議員工作報告｜一議員搞活動2人參加　有人轉發FB宣傳變協辦者?

區議會改制後，議員每年須向政府提交工作報告。《香港01》記者先後到過港九、新界共九區區議會查閱區議員上任一年後提交的報告，其中有要求議員填寫「曾協助舉辦的社區參與活動」，大多數議員交代自己舉辦各樣活動，如免費健康篩查、義診、接種疫苗等。



不過，部分議員填寫的活動值得關注，如轉發Facebook貼文宣傳民政活動也納入工作成績，又或是舉辦僅有2人參加的協助申請電費補貼活動。還有議員舉辦非一般的「社區參與活動」，對象僅是區議員的「新界區議員地區治理培訓班」。此外，不少議員亦在「其他與區議會諮詢及服務職能相關工作」一欄交代舉辦的活動，有人將傳媒訪問也納入，有小部分議員索性不填。



元朗區議會有46名區議員。（民政事務總署）

元朗區議員程振明舉辦活動 僅2人參加

《香港01》記者一連兩日分別去到葵青、元朗、屯門、大埔、北區、中西區、離島、灣仔、深水埗合共九區區議會查閱區議員工作報告，其中比較亮眼的是圖文並茂的「曾協助舉辦的社區參與活動」一欄，不少區議員趁機表現自己，詳列的活動類型多種多樣，綜合而言包括中醫義診、足球賽、國安嘉年華、長者義剪、派飯、疫苗接種、送湯、電影欣賞會、認知障礙症篩查推廣日、賀國慶填色比賽、嘉年華、義務法律諮詢等。

元朗區當然議員、鄉事委員會主席程振明（盧翊銘攝）

不過，部分填寫的活動較引人關注。以元朗區議會為例，身兼十八鄉鄉事委員會主席的當然議員程振明，去年2月26日舉辦協助申請「基層家庭電費補助計劃」活動，對象是年老獨居、低收入家庭及殘疾人士，上報只有2人參與。

身兼上水區鄉事委員會主席的北區區議會當然議員侯志強。（蘇煒然攝）

舉辦同一活動的還有身兼上水區鄉事委員會主席的北區區議會當然議員侯志強，上報去年3月27日至7月31日以區議員身份，協助合資格人士網上遞交文件，申請「基層家庭電費補助計劃」，填寫的參與人數是13人。

大埔區議會委任議員梅政雄提到自己為了協辦有10萬人次參與的「林村河巡遊匯演」，在Facebook、Whatsapp發帖文宣傳，以及提供辦事處供市民登記領取門票。（大埔區青年網絡相片）

轉發FB宣傳都是協辦活動？

參與人數與議員出力多寡無直接關係，另一個上報現象是不少議員在「曾協助舉辦的社區參與活動」一欄中，填寫民政處與區議會合辦的活動。大埔區議會為例，委任議員梅政雄提到自己為了協辦有10萬人次參與的「林村河巡遊匯演」，有在Facebook、Whatsapp發帖文宣傳，以及提供辦事處供市民登記領取門票。

同區地區委員會界別議員陳笑權亦填寫自己協辦「林村河巡遊匯演」，角色都是Facebook、海報宣傳及派門票，不過與梅政雄填報的分別是陳笑權是大埔各界慶祝國慶籌委會主席，委員會是活動的合辦單位。

翻查資料，這項活動當時是透過所有大埔區議員辦事處協助派門票，觀乎不少議員都不會將轉發帖文和派門票填入報告中。

全民運動日（蘇煒然攝）

同區民建聯地區委員會界別議員李文傑，亦填報協助政府舉辦「大埔區全民運動日2024」，派發門票予市民，「鼓勵大量街坊出席參與」，並稱成功吸引不少市民參加。

新社聯北區區議會委任議員譚鎮國上報舉辦「新界區議員地區治理培訓班」活動，共210人參與，都是新界各區的區議員。（新社聯）

非一般「社區參與活動」 對象僅是區議員

部分議員上報的曾協助舉辦的「社區參與活動」，參與對象也非一般市民。新社聯北區區議會委任議員譚鎮國上報舉辦「新界區議員地區治理培訓班」活動，共210人參與，都是新界各區的區議員。譚鎮國稱自己的角色是主持講座，分享經驗等。另一場譚鎮國上報的活動是「新界學習兩會精神宣講會」，600人參與，對象都是立法會議員、區議員、地區骨幹代表。

民建聯北區區議會委任議員賴心上報去年4月23日舉辦支持「香港悅讀周-共讀半小時」活動，參與人數8人，全是他邀請的普通話女老師，形容她們以「標準普通話作閱讀朗誦」。（片段截圖）

北區賴心協辦活動：8人朗誦普通話支持「悅讀周」

部分議員上報的「社區參與活動」，可謂創意十足。民建聯北區區議會委任議員賴心上報去年4月23日舉辦支持「香港悅讀周-共讀半小時」活動，參與人數8人，全是他邀請的普通話女老師，形容她們以「標準普通話作閱讀朗誦」。他上傳約一分鐘的影片到Facebook，錄得972次瀏覽、19則回應及2次分享。

中西區議員金玲（金玲Facebook）

傳媒訪問納入「與區議會諮詢及服務相關工作」

不少議員亦在「其他與區議會諮詢及服務職能相關工作」一欄交代舉辦的活動，有人將傳媒訪問也納入。成為中西區區議會「個案王」的委任議員金玲，除了憑一年處理1,229宗個案跑出，本身填報資料豐富的她，似乎猶嫌不足，在「其他與區議會諮詢及服務職能相關工作」一欄，列出去年在傳媒「現身」16次，包括接受訪問和刊登文章，涵蓋國家安全、一國兩制、國家憲法日、活用天橋底、交通治安等議題。她亦是罕有提交中英文工作報告的區議員。

北區兩議員「其他工作」一欄留白

小部分議員並無填寫「其他與區議會諮詢及服務職能相關工作」，例如身兼粉嶺區鄉事委員會主席的北區區議會當然議員李國鳳，以及另一名北區區議會當然議員侯志強。

林村河。（翁鈺輝攝）

議員交代「關注地區議題」的跟進程度不一

「所關注的地區議題，以及為此的跟進工作」一欄，不少議員就同一議題上報的關注程度亦不一，有人比較簡潔，有人鉅細無遺。以大埔區議會為例，委任議員陳勇華就改善林村河兩岸設施，上報有五次跟進工作，包括實地視察、問卷調查等；

同一議題，另一名委任議員溫官球，則上報只有一次視察林村河關注改善配套設施；另一名委任議員陳子健，就同一議題上報去年5月31日向立法會議員反映林村河改善工程的市民意見。該次活動，全體大埔區議員也獲安排出席。

灣仔區自由黨委任議員周錦威（資料圖片/黃寶瑩攝）

大約三個版面機會供議員填寫所關注的地區議題，其中灣仔區自由黨委任議員周錦威比較微觀，上報去年8月23日向食環署反映有人在太和街遊樂場、莊士敦道附近非法飼餵野鴿，著墨不多，無列明後續情況。