緬甸地震｜李家超晤駐港總領事送慰問信　逾20噸物資今運送當地

行政長官李家超今早（3日）與緬甸駐港總領事漢溫奈Han Win Naing會面，就緬甸早前發生強烈地震送上慰問信，並通知對方，政務司司長陳國基今早在香港機場主持捐贈儀式，將有超過20噸物資，包括糧食和醫療物資等運到緬甸，支援當地的抗震救災工作，期間漢溫奈感謝特區的支援。



李家超今日（3日）向緬甸駐港總領事Han Win Naing送上慰問信（李家超FB）

李家超表示，相信在各方共同努力下，緬甸人民定能渡過難關，重建家園。他並對特區救援隊昨日與中國救援隊成功在災區救出一名生還者，令人鼓舞振奮，相信救援隊伍會繼續爭分奪秒，竭盡所能在災區進行搜救工作。

保安局局長鄧炳強今晚（2日）在社交平台稱，剛剛收到特區救援隊帶來好消息，於曼德勒65街一間酒店瓦礫中救出生還者。（鄧炳強Facebook）

緬甸上周五發生黎克特制7.9級大地震，死亡人數增至超過3000人，4500多人受傷，仍然有350多人失蹤。港府翌日派出救援隊到緬甸。災難後5日，保安局局長鄧炳強昨晚（2日）在社交平台稱，剛剛收到特區救援隊帶來好消息，於曼德勒65街一間酒店瓦礫中救出生還者。