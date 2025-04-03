緬甸地震｜李家超晤駐港總領事送慰問信 逾20噸物資今運送當地
撰文：黎詠儀
出版：更新：
行政長官李家超今早（3日）與緬甸駐港總領事漢溫奈Han Win Naing會面，就緬甸早前發生強烈地震送上慰問信，並通知對方，政務司司長陳國基今早在香港機場主持捐贈儀式，將有超過20噸物資，包括糧食和醫療物資等運到緬甸，支援當地的抗震救災工作，期間漢溫奈感謝特區的支援。
李家超表示，相信在各方共同努力下，緬甸人民定能渡過難關，重建家園。他並對特區救援隊昨日與中國救援隊成功在災區救出一名生還者，令人鼓舞振奮，相信救援隊伍會繼續爭分奪秒，竭盡所能在災區進行搜救工作。
緬甸上周五發生黎克特制7.9級大地震，死亡人數增至超過3000人，4500多人受傷，仍然有350多人失蹤。港府翌日派出救援隊到緬甸。災難後5日，保安局局長鄧炳強昨晚（2日）在社交平台稱，剛剛收到特區救援隊帶來好消息，於曼德勒65街一間酒店瓦礫中救出生還者。
緬甸地震｜港救援隊夥國家救援隊救出生還者 52歲男被困120小時緬甸地震｜陳國基悼死難者 承諾盡快安排運送救災物資到災區緬甸地震｜港府救援隊料已抵內比都 將現場勘察再釐定進一步部署緬甸地震｜港府派遣51人救援隊赴災區 李家超：香港和人民的驕傲緬甸地震︱蕭澤頤：專責組已聯繫被困詐騙園3港人 各人現時安全緬甸地震｜李家超：港府今派救援隊赴緬甸災區 全力協助拯救生命