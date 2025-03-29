緬甸地震｜李家超：港府今派救援隊赴緬甸災區　全力協助拯救生命

中國地震台網測定，緬甸中部3月28日發生7.9級大地震，緬甸6個地區進入緊急狀態，大量建築及至少2條橋倒塌。多間傳媒報道緬甸死亡人數升至逾百人。行政長官李家超表示地震造成嚴重傷亡令人痛心，港府將派遣一隊救援隊今天(29日）前往緬甸地震災區協助搜救，盡全力協助當地拯救生命，特區政府將支援救援隊一切所需。



行政長官李家超。（鄭子峰攝）

李家超：救援精英短時間內應召集結 展現無私和專業精神

李家超表示，特區政府將派遣一隊救援隊今天前往緬甸地震災區協助搜救，救援隊會盡全力協助當地拯救生命。這群救援精英接獲指令後，短時間內應召集結前往災區，展現出無私和專業精神。

他表示，緬甸災區現時情況仍未穩定，救援隊必須做好充分準備，亦要注重自身安全，特區政府將支援救援隊一切所需，支持他們安全順利完成工作。

此外，李家超指，地震造成嚴重傷亡令人痛心，謹代表香港特別行政區政府和市民向遇難者表示沉痛哀悼，並向遇難者家屬和災民致以深切慰問。

2023年土耳其地震 港救援隊成功救出4人

▼2023年，香港搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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2023年2月，土耳其發生7.8級地震，造成超過5萬人死亡及12萬人受傷，多棟建築物倒塌或損毀嚴重。港府也有派出救援隊到災區協助救援，並成功救出4名生還者。一行59人的救援隊成員來自保安局、消防處、衞生署和入境事務處。