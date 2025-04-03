美國關稅｜港府強烈反對向香港產品徵關稅　香港郵政不會代收關稅

美國向香港產品加徵「對等關稅」，5月2日起取消香港產品的小額免稅待遇。特區政府今日（3日）表達強烈不滿，批評美國就香港寄往當地物品的小額免稅安排，多次單方面朝令夕改，要求美國郵政機關盡快釐清，並宣布現在至5月2日暫時維持寄件美國的郵遞服務，但不會代收所謂關稅。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

特區政府發言人批評美國的做法霸凌無理，違反世界貿易組織規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制，嚴正要求美方撤回所謂關稅對等措施。發言人表示，香港是自由港，一直支持和奉行自由貿易，對所有進口貨品包括美國產品從來不設關稅，形容美國以所謂對等關稅為由對香港產品加徵關稅，違反常理邏輯。

發言人又說在「一國兩制」原則下，香港是單獨關稅地區，設立了有效的貨物進出口制度，包括產地來源證制度、貿易申報和貨物艙單要求，並一直按此採取嚴厲的執法行動，形容美國聲稱為減少轉運和逃稅風險，對香港產品加徵所謂對等關稅，脫離事實，充分突顯其為打壓對手的霸凌行為。

發言人續說2023年美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。過去10年，美國對香港的貿易順差達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，批評美國的做法完全是損己害人的單邊保護主義行為。特區政府會繼續密切審視和評估美國違反公平貿易的單邊行為，採取措施捍衞香港的合法權益，包括按世貿組織爭端解決機制申訴。