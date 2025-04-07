iShowSpeed｜何敬康：打小人夠真好過老土宣傳片　提議下次搶包山

【iShowSpeed／甲亢哥／Youtuber 】YouTube上有3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（iShowSpeed）訪港行程不經旅發局安排下，到鵝頸橋「打小人」、街場鬥波等，有人將行程與iShowSpeed在深圳體驗高科技，坐國產水陸兩用車、看無人機送餐等比較，新民黨立法會議員李梓敬反問情何以堪。



新民黨另一名立法會議員何敬康今天（7日）認為iShowSpeed的直播之所以成功，在於夠真和有活力，隨意邀途人談天顯示港人能操流利英語，又與市民即興打波，都塑造香港親和形象，「與其花錢拍過時兼老土宣傳片，不如『放養』國際網紅開直播仲好」，倡下次請Speed去長洲搶包山。



何敬康（黃浩謙攝）

何敬康在社交網站Facebook表示，iShowSpeed香港之旅有近10小時直播，較內地直播時間更長，更有超過全球超過1000萬觀眾收看，是Speed於整個中國直播最高收視的地區，今次香港之行成為香港對外宣傳一次意外但極具效果的「軟性外交」。

Speed乘搭電車期間，對面線電車將香蕉塞給他，他接過後即將香蕉塞入口。（Threads @kopoii_opopik/iShowSpeed YouTube直播截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場打籃球。（YouTube片段截圖）

Speed走訪多個地方與市民互動。（YouTube影片截圖）

他說Speed的直播之所以成功，在於夠真和有活力的內容，今次去了香港多個極具特色場景，包括「打小人」、街場鬥波、廟街等。

呢啲畫面係有別於官方宣傳片中嘅制式，反而以網紅嘅第一視角，令觀眾感受到香港嘅多元與活力。 新民黨立法會議員何敬康

何敬康舉例「打小人」等香港地道文化，更加令國際網友驚嘆香港傳統與現代交融，同時亦讓全世界知道香港很多人可以操流利英語，特顯國際城市風範，認為今次直播的影響力不可以低估。

Speed走訪多個地方與市民互動。（YouTube影片截圖）

Speed走訪多個地方與市民互動。（YouTube影片截圖）

Speed係香港直播總觀看人數突破千萬，遠超過晒所有官方推廣活動嘅收視率，證明網紅效應可以突破傳統傳播嘅局限。 新民黨立法會議員何敬康

何敬康認為Speed的真性情互動，例如試講廣東話、與市民即興打球，亦塑造了香港的親和形象，抵銷不少過往國際媒體對香港的一貫刻板描述，認為更勝於官方拍宣傳片。