IShowSpeed深圳體驗高科技　李梓敬：香港就係｢打小人｣情何以堪？

【IShowSpeed／甲亢哥／Youtuber 】YouTube上有3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）訪港引起哄動，不經旅發局安排下先後到海洋公園看熊貓和鵝頸橋「打小人」。新民黨立法會議員李梓敬比較「甲亢哥」翌日（5日）訪深圳體驗高科技之旅，包括坐比亞迪水陸兩用車，看無人機送餐、買華為手機等，反問香港「真係情何以堪呢....？」



Speed訪港期間乘搭港鐵，在上環站被大批人追隨包圍，面對嘈雜環境不禁「黑面」。

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

IShowSpeed訪港看熊貓、「打小人」、遊馬騮山、廟街

Speed3月24日起開始中國行，並在Youtube上全程直播自己在中國的行程，引發全球網民關注。其行程涵蓋上海、北京等城市，直播除了體驗中國本地文化、美食、交通以外，也與普通民眾互動，引來大批民眾圍觀。

周六（4日）Speed訪港，9個多小時的行程全程直播，早上從銅鑼灣玩起，熱愛葡萄牙球星C朗拿度的Speed見到一架車身有C朗博物館廣告的電車時，突然衝出馬路，表示想上車。Speed又去海洋公園看熊貓、餵企鵝，之後到附近的黃竹坑遊樂場感受香港街場氣氛，踢完波再打籃球，大量人群圍觀。

中午，他到太平山頂遊覽，跟住落到北角城市花園附近及上環文武廟，之後他在西環如願登上那架「C朗電車」，吸引大批粉絲跑馬路追車，到上環轉搭地鐵亦引起混亂。他在天后出閘，坐車過海，遊覽馬騮山、廟街及維港。Speed所到之處，盡是人山人海，直播觀看人數一度超過15萬。

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

Speed走訪華為旗艦店，他對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT。（影片截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

深圳買華為手機、叫無人機外賣、看表演

Speed昨天（5日）轉往深圳遊覽，訪華為旗艦店，對於華為三摺屏手機表示震撼，買走三部Mate XT。另外，他體驗了美團的無人機外賣服務，而乘坐比亞迪國產車仰望U8下河，大呼「OMG！OMG！Chinese Car did it！」仰望U8是國產汽車品牌比亞迪旗下子品牌推出的一款豪華全尺寸插電式混合動力SUV。

Speed直播期間回答網民提問時，表示願意「再給香港一次機會」。他晚上重返香港到訪蘭桂坊夜店，於instagram發佈情況，又與內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）等人合照。

Speed和跟眾擎機械人一起跳「斧頭舞」。（影片截圖）

李梓敬（黃浩謙攝）

李梓敬：喺香港就「打小人」 情何以堪呢？

李梓敬昨晚（5日）在Facebook重提Speed在深圳體驗高科技之旅，包括買華為三摺屏手機、坐比亞迪 U8 水陸兩用車、見證無人機送餐、與機械人跳舞、坐無人機直升機、看無人機表演等。

喺香港嘅時候，就係食牛雜，打小人，真係情何以堪呢....？ 新民黨立法會議員李梓敬

旅發局：未收到有關網紅及其團隊要求提供協助

「甲亢哥」香港行全程至少10幾萬人看直播，他事先張揚來香港，相關部門曾否想過借他作免費宣傳香港好機會、對其行程事先又知多少？旅發局發言人早前回應指，曾與相關網紅的團隊接觸，並提出可於其行程中提供協助，旅發局暫未收到有關網紅及其團隊在行程中提供協助的要求。