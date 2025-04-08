長和賣碼頭｜李家超重申三點看法：任何交易必須符合法律要求

長和擬暫緩出售巴拿馬等海外港口資產後，爭議仍未止。行政長官李家超今日（8日）出席行政會議前被傳媒問及此事及本港企業日後應如何自處時，重申他在3月18日的立場，再次覆述他當日的三點看法，指社會就事件有很多議論，反映社會的關切；特區政府要求外國政府為包括本港企業提供公正環境及任何交易必須符法律要求，特區政府會依法依規處理。



他又稱，留意到國家市場監督管理總局，已表示依法審查長和出售巴拿馬運河等港口業務的交易，相信當局會確保公平的市場競爭，並保護公眾利益。



李家超今日（8日）出席行會前再被問到長和擬售海外碼頭資產（廖雁雄攝）

長和擬暫緩出售巴拿馬等海外港口資產後，連日來爭議未止。多次獲港澳辦轉載文章質疑長和的《大公報》，早前引述多名「內地專家」，認為國家市場監督管理總局審查長和賣碼頭交易有理有據，有法可依，建議除了根據《中華人民共和國反壟斷法》調查，更可結合《國家安全法》《數據安全法》等，評估港口系統數據安全風險。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

巴拿馬審計長辦公室稱 長和續簽港口合約涉違規

事件今日再有新發展，巴拿馬政府審計長辦公室周一（7日）表示，審計香港長和集團子公司的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約時發現存在多項違規行為，巴拿馬未收到合同規定的12億美元（約93.6億港元），將對授權續簽港口特許經營權的官員提出訴訟。

李家超今早出席行政會議前，也再被問及擬暫緩出售巴拿馬等海外港口資產，及本港企業日後應如何自處時，他重申他3月18日回應當時長和擬出售海外碼頭資產引發爭議的三點回應。

李家超重申三點看法：任何交易必須符合法律要求

李家超指，第一，社會就事件有很多議論，這反映社會對事件的關切，這些關切值得重視。第二，特區政府要求外國政府為企業，包括香港企業提供公平、公正的環境，我們反對在國際經貿關係中使用脅迫或者施壓的手段。第三，任何交易必須符合法律和規則的要求。特區會依法、依規處理。

他又表示，留意到國家市場監督管理總局，已表示依法審查長和出售巴拿馬運河等港口業務的交易，相信當局會確保公平的市場競爭，並保護公眾利益。