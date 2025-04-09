毛樂禮赴英聯邦律師協會會議　與會者認同司法獨立對維護法治重要

正在地中海島國馬爾他的大律師公會主席毛樂禮今日（9日）繼續代表香港出席英聯邦律師協會舉辦的雙年會議，提到多位不同司法管轄區的司法人員及法律執業者，均認同司法機構獨立地運作，對維護法治至關重要，反對任何針對法官的無理攻擊。



毛樂禮與英聯邦律師協會會長Steven Thiru合照。（大律師公會）

社會絕不能毫無根據攻擊法庭

毛樂禮在會議期間，與不同法律團體代表交流，他指維護法治是全球法律執業者的共識，不論是法官、司法人員、大律師或律師等，都致力維護司法機構獨立運作，鞏固公眾對司法制度的信心。

其中的一節的專題討論，與會者就各自的司法管轄區在行政、立法和司法的具體運作交流，多位發言者均認同三方面的架構應相互尊重，各自發揮作用。有來自歐洲的法官在會上表示，社會大眾對法庭的裁決，提出基於事實的評論，屬於司法公開的一部分，但絕對不能作出毫無根據的攻擊、質疑法官的能力、誠信或動機；亦有來自亞洲的法官分享獨立的司法任命十分重要，強調司法機構的唯一職責，就是維護法治。

4月7日，大律師公會主席毛樂禮出席英聯邦律師協會舉辦的雙年會議。（大律師公會）

毛樂禮與英格蘭代表會面交流

毛樂禮亦趁在馬爾他參加會議期間，與英格蘭及威爾斯律師協會等代表會面，討論行業發展，交換經驗，繼續對外解說香港獨立的司法制度。

作為法律年度的國際盛事之一的英聯邦律師協會雙年會議，周日（6日）起一連五日在馬爾他舉行，全球幾十個司法管轄區的600名法律執業者出席，會議亦以視像形式在多倫多、倫敦、悉尼、吉隆坡、德里等七個城市同步舉行。除了香港大律師公會，香港律師會也有派代表出席。